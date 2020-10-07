Vahit Olgun: Birkaç hafta sonra hepimiz keyifle bir Gümüşhanespor izleyeceğiz

Misli.com 2'inci Lig ekibi Gümüşhane spor'da kulüp başkanı Vahit Olgun, kadrolarına 22 oyuncu kattıklarını belirterek, "Birkaç hafta sonra hepimiz keyifle bir Gümüşhanespor izleyeceğiz. Eminim ki hepimiz Gümüşhanespor'un bugün hiçbirimizin hayal etmediği noktalarda olduğunu göreceğiz. Artık Gümüşhanespor emin ellerde" dedi.

Göreve gelirken işlerinin zor olduğunun farkında olduklarını kaydeden Olgun, "Gümüşhanespor'un mali durumunu biliyorduk. Gümüşhanespor'un yaklaşık kongrede 12,5 milyonluk bir borç yükü bize aktardılar ama daha sonra yapmış olduğumuz görüşmelerde ortalama 1 milyon TL daha farklılık olduğunu çünkü futbolcu ve avukat alacaklarının mahkeme süreçleri yapıldıktan sonra faizlerle birlikte onlarında alacakları ile birlikte 13,5 milyona yakın bir borç olduğu ortaya çıktı. Önce tabloyu önümüze koyduk ve Gümüşhanespor'un mevcut altyapıdan çıkardığımız futbolcularla birlikte ve geçen seneden bizde devam eden 13 kardeşimizle sözleşme imzalayarak sezona en azından besmele çektik, kampsız da olsa. Gümüşhanespor'un çok gollü bir mağlubiyetle döneceği izlenimi kamuoyunda vardı. Fakat sporcu kardeşlerimiz yüreklerini, bedenlerini ortaya koyarak gösterdiler. Fikstür olarak baktığımızda çok şeylerin kaydedilmediğini belki de bizim grupta en az gol yiyen takım olma özelliğine sahip olduğumuzu dile getirmek istiyorum. Yani bütün olumsuzluklara ve imkansızlıklara rağmen 3 haftada milletin ve kamuoyunun beklentilerinin çok ötesinde bir takım ortaya koyduk. Ondan dolayı da biz mutluyuz. Hem teknik ekibimiz hem futbolcu kardeşlerimizi yürekten kutluyoruz" dedi.