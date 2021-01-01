Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı - Son Dakika

Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı

01.01.2021 14:19
Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı, System.String[]

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünen ve hafta sonları uygulanan tedbirlerle vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar, Cuma namazı için dışarı çıktı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünen ve hafta sonları uygulanan tedbirlerle vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar, Cuma namazı için dışarı çıktı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 80 saat sürecek olan kısıtlama kapsamında Elazığ'da da cadde ve sokaklar yeni yılın ilk gününde sessizliğe büründü. Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar ise bugün sokağa çıktı. Maske ve mesafe kurallarına riayet ederek çok sayıda vatandaş camiye gitti. Araç kullanmadan camilere gelen vatandaşlar, yılın ilk Cuma namazını belirlenen sosyal mesafe kurallarına göre kılarak tekrar evlerine döndü. Vali Erkaya Yırık da Cuma namazı için Yeni Camii'ye geldi. Vali Yırık, cami çıkışı yaptığı açıklamada, Elazığ'da Covid-19 vakalarının yüzde 70 oranında azaldığını aktardı.

Vali Yırık: "Yüzde 70'lere tekamül eden bir azalış söz konusu"

Yılın ilk Cuma namazını kıldıklarını belirten Vali Erkaya Yırık, "Yeni Camii'de namazı kıldık. Vatandaşlarımızın kısıtlamada göstermiş oldukları riayet, gerekse maske, mesafe hijyen konusundaki gayretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Tüm bu riayetleri sonucu vaka sayımız ciddi oranda düşmeye başladı. Ama tehlike geçmiş değil. Rehavete kapılmamız lazım. Vatandaşlarımızın aynı doğrultuda tedbirlerine devam etmesi gerekiyor. Bizim test sayısı ile vaka oranlamasında yüzde 30. 500 test sayısı varsa 150 vakaya tekamül ediyor. Artık bunu yüzde 15'lere çektiğimizi düşüyoruz. Test bin ise 300 vaka söz konusu oluyordu. Yüzde 70'lere tekamül eden bir azalış söz konusu. İnşallah bu daha devam eder" dedi.

Camiye geldiğini aktaran vatandaşlardan Mehmet Namlı da, "Devletimizden Allah razı olsun bizlere müsaade etti. İnşallah 2021 yılında Cenab-ı Allah bu virüs salgınını ülkemizden kaldırır. Rahatlıkla camilerimize ve akrabalarımızı ziyaret gidebiliriz. Allah 2021 yılın inşallah hepimize hayırlı eylesin. Namazımız kılıp tekrar evimize döneceğiz. Devletin verdiği kurallara uyacağız" diye konuştu.

Salgının bitmesini dileyen Ziya Balcı da, "Biran önce camide cemaatte bulunmayı istiyorum. Direk evden buraya geliyoruz, buradan da eve gideceğiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı
Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı
Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı
Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı
Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı
Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı
Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı
Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı
Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı
Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı
Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı
Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı
Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı
Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı
Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı
Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı
Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı

Koronavirüs, Elazığ, Mevla, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Manchester United'ın golcüsü Cavani, ırkçı paylaşımı nedeniyle 3 maç ceza aldı 7'nci kattan düşen liseli Feyzanur feci şekilde can verdi Bu nasıl vicdansızlık! Biri hamile 2 yılkı atı silahla vurularak öldürüldü Ermenistan'da 6 yıldan fazla esir tutulan iki Azerbaycanlı yaşadıklarını, "Cehenneme gittik geldik" diyerek anlattı Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi
Son Dakika! Erdoğan'dan Sözcü gazetesinin manşetine tepki: Ben okumuyorum, kimse de para verip okumasın Son Dakika! Erdoğan'dan Sözcü gazetesinin manşetine tepki: Ben okumuyorum, kimse de para verip okumasın         
14:22
Ukrayna Başbakanı'ndan dikkat çeken video mesajı! Dostluk bölümünde Erdoğan'la görüntüsü yer aldı Ukrayna Başbakanı'ndan dikkat çeken video mesajı! Dostluk bölümünde Erdoğan'la görüntüsü yer aldı         
13:44
Havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui ile ilgili doktorundan ilk açıklama geldi Havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui ile ilgili doktorundan ilk açıklama geldi         
13:03
Milli Piyango'da büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı! 75 milyon TL Varlık Fonu'na kaldı Milli Piyango'da büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı! 75 milyon TL Varlık Fonu'na kaldı         
12:28
Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen 'Hayalet Orhan' yurt dışına kaçarken yakalandı Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen 'Hayalet Orhan' yurt dışına kaçarken yakalandı         
12:07
Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu         
11:50
Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi         
09:41
Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı         
09:07
Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı         
08:17
Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider         
00:31
Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada         
00:02
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu         
23:02
Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi         
22:00
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu         
17:22
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 14:34:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei