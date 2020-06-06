Vaka sayısına göre ölüm oranı düşüyor - Son Dakika

Vaka sayısına göre ölüm oranı düşüyor

Sivas Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin: " Havaların ısınmasıyla birlikte azda olsa vaka sayısına göre yoğun bakımda yatan, solunum cihazına bağlanan hasta sayısında ve ölüm oranında düşme yaşanıyor"

SİVAS - Sivas Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin: " Havaların ısınmasıyla birlikte azda olsa vaka sayısına göre yoğun bakımda yatan, solunum cihazına bağlanan hasta sayısın da ve ölüm oranında düşme yaşanıyor"

Sivas Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, sıcakların artması ile birlikte azda olsa vaka sayısına göre ölüm oranında azalma gözlendiği belirtip, Covid-19 salgınında bireysel tedbirlerin alınması halinde Temmuz ayı sonunda vaka sayısı 20'nin altına düşebileceğini söyledi. Sivas'ta Covid-19 salgınında gelinen noktayı değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından büyük şehirlerden Sivas'a yoğun olarak ziyaretler gerçekleşebileceğini ifade edip, salgına karşı alınması gereken bireysel tedbirlerin ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bireysel tedbirler önemli

Sivas'ta alınan tedbirler ile sürecin iyi yönetildiğine dikkat çeken Çetin vaka oranının ülke ortalamasının 3/1'i kadar olduğunu hatırlatarak, "Sivas'ta genellikle vaka sayısı yaklaşık Türkiye ortalamasının üçte biriyle sınırlı kaldı. Yani bin kişi başına biz vaka üzerinden konuşuyoruz. Türkiye ortalamasının üçte biri oranında kaldı. O noktada biz başarılı bir mücadele yaptığımızı düşünüyoruz. Benim şahsi kanaatim Haziran sonuna kadar vaka sayımızın 300'lere kadar düşebileceği ama asıl önemli düşmenin de Temmuz ayından itibaren yaşanmasını bekliyoruz. Bireysel tedbirler yeteri kadar alınırsa bu belki 10'lu 20'li vakalara kadar düşebilir. Ama tamamen sıfırı görmemiz sadece bize bağlı değil. Ülke olarak bizim yanımızda bu hastalığın yaygın olarak bulunduğu en son dönemde ABD, Güney Amerika'da ki Brezilya,Peru, Şili gibi ülkelerden ve Rusya'da vaka sayılarında bir artış var.Tabi ki sıfır vaka sayısını görmemiz bu ülkelerde ki ateşinde sönmesiyle belki mümkün olacak.Buralarda Korona virüs vaka sayılarının da azalmasıyla mümkün olabilecek ama ben Temmuz sonuna doğru sporadik dediğimiz tek tük vakalara kadar ülke içerisinde düşeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Virüsten kurtulmanın 2 yolu var

Çetin, virüsten tamamen kurtulmanın iki yolu bulunduğunu belirtip, "Bizim bu virüsten kurtulmamızın asıl iki tane gerekçesi olacaktır. Bunlardan bir tanesi aşının bulunmuş olması ve insanlarımızın yüzde 60'ının üzerinde aşılanması çok önemli. İkincisi de bu Covid-19 virüsünün bir şekilde mutasyona uğramak suretiyle artık insana az bulaşan ya da daha az hastalık oluşturan bir hale gelmesini biz bekliyoruz. Ancak, özellikle son 1.5 ayın verilerini inceliyorum. Vaka sayılarında ki artışa rağmen ölüm oranlarında ve yoğun bakım oranlarında bir düşme var. Sadece ülkemizde değil bu dünyada yeniden görünen alevlenen ülkelerde de bunu görüyoruz. Yani virüsün hastalık oluşturma ve hastaları yoğun bakımda bulundurma veya solunum cihazına bağlanma ve hayatını kaybetme süreçlerinde bir dünya genelinde bir düşme var. Bu düşmenin sebeplerinden bir tanesi bu ülkelerin genç nüfusa sahip olmaları da etkili olabiliyor. Ama genelde virüsün bulaştırıcılığın da ve hastalık yapıcı etkisinde de özellikle sıcakla beraber belli oranda ama bu çok fazla abartılacak bir oran değil düşme olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.