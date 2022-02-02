'VAKALAR ARTIYOR, AŞILANMA SAYILARI DURAĞAN DÖNEM GEÇİRİYOR' - Son Dakika

TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Omicron varyantı ile birlikte vaka sayılarının yükselişini sürdürdüğünü belirterek, buna karşılık aşılanma sayılarında durağan dönem geçirildiğini belirterek, "Aşılanma sayılarımız bir durağanlık dönemi geçiriyor, tekrar ciddi anlamda bir aşı eylemi başlatmalıyız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre Covid-19 vaka tablosunda; Tekirdağ'ın 100 bin kişide vaka sayısı 814,01 oldu. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yer alan koronavirüs yoğunluk haritasında da kırmızı olan Tekirdağ, en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta yüzde 84,5 ile mavi iller arasında bulunuyor. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Omicron varyantının hızla yayılmaya devam ettiğini belirterek, bunun en büyük nedenlerinin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaması olduğunu söyledi. Türkiye'ye paralel olarak Tekirdağ'da yükseliş olduğunu söyleyen Kalkan, Omicron varyantının hızlı yükselişini sahada da izlediklerini kaydetti. Kalkan, şunları söyledi:

"Artışa paralel olarak da hastanemizde ufak çaplı bir yatış geri dönüşü söz konusu oldu. Yoğun bakımlarımızda yatış oranı şuan için aksamasa da ama hep vakaların artarak gelmesi o yönde de bizi etkileyecek gibi görünüyor. Bu anlamda vatandaşlarımıza biz hep söylüyoruz, başından beri ilk kez bununla karşılaşıyormuşuz gibi özellikle bu şubat ve mart ayı için bir kere daha dikkat kesilmelerini talep ediyoruz. Buradan uyarıyoruz, gerçekten de tutarı olmayan bilgilere itibar edilmemesi deyim yerindeyse hiçbir bilimsel karşılığı olmayan aşıyla ilgili fısıltı gazetesinde yazılanlara itibar edilmemesi en büyük temennimiz. Şunu çok net olarak söyleyebiliriz ki, Omicronun bu kadar yüksek yayılım hızına rağmen zarar verme gücünün o oranda görülmüyor olması aşılanma sayesindedir. Elbette bunu her fırsatta dile getirmeliyiz, eğer bu oranda aşılanmamış olsaydı bugün biz Omicronu daha farklı karşılayabilirdik. Aşı önceden de şuan içinde gelecekte de her zaman bizim sığınacağımız en büyük limandır. Aşılı hastalarımızın hastalığı nasıl geçirdiklerini çok yakından izliyoruz ve biliyoruz ama aşı olmayanların akıbetinin ne olduğunu da biliyoruz. Buna rağmen aşı yapılmamanın yanında duran zihniyeti hiçbir şekilde anlayamıyoruz."

'AŞISIZ VE EKSİK OLANLAR YOĞUN BAKIMDA'

Kalkan, hastaneler ve yoğun bakımlarda yatanların genelde aşısız ve eksik aşılıların oluşturduğunu belirterek, "Özellikle hep söylediğimiz gibi hareketli yaş grubunda artışlar görülmekte, kabaca bu yaş aralığını 25-55 yaş aralığı olarak ifade edebiliriz. Eğer bireysel tedbirler ki bu tedbirler test yapmanın önünde olan bir sıralamada en başta gelen kişisel tedbirlerdir, bireysel tedbirlerdir. Büyüklerimiz çok sabrettiler, torunlarına doya doya sarılabilmeleri için kapalı aile ortamlarında, kapalı mekanlarda uzun süre vakit geçirilmemesi hatta mümkünse bu sarılmaların, yakınlaşmaların ve koyu sohbet ortamlarının 1-2 ay daha ertelenmesini onlardan rica ediyoruz. Kronik hastalık yükü fazla olan büyüklerimizin immünitesi bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarımızın hedefe girmesi bu hastalığa yakalanması bize çok zor bedeller ödetebilir.

Biz ihmali maske takılırken birlikte kapalı ortamda otururken gözlemliyoruz. Burada en çok sabreden korunma kültürlerini içselleştiren insanlar toplumlar bunu başarıyla atlatacaklardır. Dolayısıyla tekrar biraz daha dişimizi sıkalım tedbirleri. Nasılsa Omicron zayıf geçiyor gibi bir algıda oluşmuş durumda, bunu böyle düşünmemeliyiz, tedbirleri elden bırakmamalıyız. ve mutlak surette aşılanma sayımızı arttırmalıyız çünkü en zayıf halka aşısız halkadır" dedi.

'OKUL DÖNÜŞLERİNDE BİR YÜKSELİŞ BEKLİYORUZ'

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yarı yıl tatilinde olan okulların açılmasıyla birlikte vaka sayılarında yükseliş beklediklerini ifade ederek, "Tablo yükseliş yönünde seyredecek, hep böyle zamanlarda bir yüzde 10-15 civarlarında artış gözlemliyoruz. Bunu tekrar gözleyeceğiz ama Sağlık Bakanlığı'nın başından beri yayınladığı rehberler ve algoritmalar bize bu konularda hangi tutumları almamız gerektiğini çok güzel özetliyor. Bakanlıklarımızın yaptığı çalışmalar okullarda müdürlerimizin, öğretmenlerimizin ve en başta velilerimizin desteğiyle bu bulaşı ne kadar aza indirebileceğimiz konusunda izlenecek yollar belli. Bu konuda gerçekten itina bekliyoruz, dikkat bekliyoruz özen bekliyoruz" dedi.

'AŞILANMA SAYILARI DURAĞAN DÖNEMİ GEÇİRİYOR'

Sağlık personelinin büyük bir özveri ile çalıştığına dikkat çeken Kalkan, "Vatandaşlarımızın alacağı tedbirler, bizim direncimizi arttıracak. Dünya ülkelerinde, İngiltere'de, Amerika'da büyük bir sağlık çalışanları sıkıntısı yaşandı. Bizim arkadaşlarımız, çalışanlarımız her birinin ellerinden öpüyorum, alınlarından öpüyorum büyük bir mücadele sergiliyorlar ve hiç yılmadan bu duruşu gösterdikleri ve korudukları için onlara toplum olarak hepimiz müteşekkiriz ve çok şey borçluyuz. Bunun için hiç değilse arkadaşlarımızın sağlık çalışanlarını dikkate alan, onlara ihtimam gösteren bir halk sağlığı kültürünün oluşmasını şiddetle bekliyoruz ve arzu ediyoruz. Aşılanma oranlarımız istediğimiz oranda, tedbirler konusunda gösterdiğimiz rehavet gibi aşılanma konusunda biraz rehavete düştüğümüzü görüyoruz. Aşılanma sayılarımız bir durağanlık dönemi geçiriyor, tekrar ciddi anlamda bir aşı eylemi başlatmalıyız. Hep birlikte, hepimiz bu noktaya dikkat kesilerek hatırlatma dozlarını olmak için vatandaşlarımızı hastanelerimize sağlık kuruluşlarımıza bekliyoruz. Hatta bununla da yetinmiyoruz aşı ikna timlerimiz var, onlar yaklaşık 65 bin insanı telefonla arayarak, aşılarını hatırlattılar. Aşı olmadıklarını sorguladılar, ikna ettiler hem de 18 bin civarında vatandaşımızda ikna oldu ve aşılarını yaptırdı. Dolayısıyla tekrar aşılanma konusunda hareketlenmeye ihtiyaç duyuyoruz. Gerçekten de bu hastalıkla mücadelede aşı kadar değerli başka silahımız, yok bireysel tedbirler ve aşı" diye konuştu.