Son Dakika Haberleri: Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, 2019 Cev Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final İkinci Maçında Dinamo...

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, 2019 Cev Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final İkinci Maçında Dinamo...

1 saat önce

IHAAW201710-SPO/20-03-2019- VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dinamo Moskova'yı 25-19, 25-16 ve 25-8'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste yedinci kez yarı finale yükseldi.

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, 2019 Cev Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final İkinci Maçında Dinamo..., System.String[]
IHAAW201710-SPO/20-03-2019

- VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dinamo Moskova'yı 25-19, 25-16 ve 25-8'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste yedinci kez yarı finale yükseldi. 20.03.2019 20: 17: 10 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:23 Kaynak: İHA

Dinamo Moskova, voleybol, Spor
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