Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, 2019 Cev Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final İkinci Maçında Dinamo...
1 saat önce
IHAAW201710-SPO/20-03-2019- VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dinamo Moskova'yı 25-19, 25-16 ve 25-8'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste yedinci kez yarı finale yükseldi.
IHAAW201710-SPO/20-03-2019
- VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dinamo Moskova
'yı 25-19, 25-16 ve 25-8'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste yedinci kez yarı finale yükseldi. 20.03.2019 20: 17: 10 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:23 Kaynak: İHA
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