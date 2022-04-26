VAKIFLI ERMENİLERİ 'SOYKIRIM' İFADESİNDEN RAHATSIZ - Son Dakika
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VAKIFLI ERMENİLERİ 'SOYKIRIM' İFADESİNDEN RAHATSIZ

26.04.2022 11:35

TÜRKİYE'nin tek Ermeni köyü olarak bilinen büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Vakıflı'nın muhtarı Berç Kartun, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için 'Ermeni Soykırımı' ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

TÜRKİYE'nin tek Ermeni köyü olarak bilinen büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Vakıflı'nın muhtarı Berç Kartun, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için 'Ermeni Soykırımı' ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Kartun, 'Bizden önceki kuşak, bizim kuşak bu söylemlerden bıktı usandı, artık sıkıldık" dedi.

Çiftçilik yaparak geçindikleri 27 hane ve 120 nüfuslu köylerinde mutlu, huzurlu bir şekilde hayat sürdüklerini dile getiren Vakıflı Mahallesi Muhtarı Berç Kartun, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmasından rahatsızlık duyduklarını söyledi. Kartun, "Biz burada hayatımızdan çok memnunuz. Köyümüzün üst tarafında, Müslüman Türkmen köyleri, aşağıda Arap Hristiyanlar, Sünni Araplar, Aleviler var. Hep beraber burada kardeşçe yaşıyoruz. Birbirimizin düğünlerine, bayramlarına, cenazelerimize onlar gelir, biz gideriz. Gayet güzel, saygı içinde burada geçimimiz ve hayatımızı sürdürüyoruz. Bu siyasete artık akıl erdiremiyoruz. Bir an önce, tarihçilerimiz şu işe el atsınlar, bu siyasetten bizi kurtarsınlar. Ben onu bekliyorum, hepimiz onu bekliyoruz. Bu söylentilerinden rahatsız oluyoruz. Bizden önceki kuşak, bizim kuşak bu söylentileri duya duya bıktı, artık sıkıldık. İstiyoruz ki bir an önce, bu tarihçiler el atsın ve son duruma getirsinler ve insanlar kardeşçe yaşasın" dedi.

Doğduğu günden bu yana mahallede yaşayan Panos Çaparyan (90) da diğer mahallerdeki vatandaşlarla hiçbir sorunlarının bulunmadığını, bayramlarda tüm insanlarla bir arada olduklarını belirtti.

VAKIFLI ERMENİLERİ 'SOYKIRIM' İFADESİNDEN RAHATSIZ
VAKIFLI ERMENİLERİ 'SOYKIRIM' İFADESİNDEN RAHATSIZ
VAKIFLI ERMENİLERİ 'SOYKIRIM' İFADESİNDEN RAHATSIZ
VAKIFLI ERMENİLERİ 'SOYKIRIM' İFADESİNDEN RAHATSIZ
VAKIFLI ERMENİLERİ 'SOYKIRIM' İFADESİNDEN RAHATSIZ
VAKIFLI ERMENİLERİ 'SOYKIRIM' İFADESİNDEN RAHATSIZ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAKIFLI ERMENİLERİ 'SOYKIRIM' İFADESİNDEN RAHATSIZ - Son Dakika


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