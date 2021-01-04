Valencia 3 maç sonra sahada - Son Dakika

Valencia 3 maç sonra sahada

04.01.2021 18:58
Valencia 3 maç sonra sahada, System.String[]

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, 3 maç sonra sarı-lacivertli formayla Kasımpaşa maçında sahada yer aldı.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, 3 maç sonra sarı-lacivertli formayla Kasımpaşa maçında sahada yer aldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, 3 maç aranın ardından sahada yer aldı. Son olarak Süper Lig'de 11. Haftada Denizlispor müsabakasında yer alan Valencia, yaşadığı sakatlıklardan dolayı ligde Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir maçlarında yer alamamıştı. 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği 9 müsabakada 1 gol 2 asistlik performans gösterdi. - İSTANBUL

Valencia 3 maç sonra sahada
Valencia 3 maç sonra sahada

Enner Valencia, Fenerbahçe, Valencia, Maç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Valencia 3 maç sonra sahada - Son Dakika Spor


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