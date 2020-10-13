Valentine Ozornwafor listede yer almadı

GALATASARAY'IN 29 KİŞİLİK A TAKIM OYUNCU LİSTESİ ŞÖYLE:

Türkiye Futbol Federasyonu , resmi internet sitesinden kulüplerin birinci transfer tescil dönemi sonrası 'Resmi A Takım Oyuncu Listelerini' yayımladı. Galatasaray'ın kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunuyordu. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Nijeryalı defans oyuncusu Valentine Ozornwafor'u, sezonun ilk yarısı için verilen kadroya dahil etmedi. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçındaki sakatlığı süren Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ise listede yer aldı.

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