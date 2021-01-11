Vali Akbıyık gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Vali Akbıyık gazetecilerle bir araya geldi

11.01.2021 16:46
Vali Akbıyık gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ildeki gazetecilerle bir araya geldi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ildeki gazetecilerle bir araya geldi.

Polisevinde gazeteciler için verilen yemeğe Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile ulusal ve yerelde çalışan gazeteciler katıldı. Vali Akbıyık, bir süre gazetecilerle sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Her zaman yanlarında olan gazetecilerin gününü kutlayan Vali Akbıyık, "Demokrasinin temel taşlarından olan basın; düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedirler" dedi.

İHA Temsilcisi Feyzullah Taş'ın doğum günü olması münasebetiyle Vali Akbıyık ve beraberindekiler sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek doğum gününü kutlayarak görevinde üstün başarılar dilediler.

Vali ve beraberindekiler, gazetecilere değişik hediyeler vererek günlerini kutladılar. - HAKKARİ

Vali Akbıyık gazetecilerle bir araya geldi
Vali Akbıyık gazetecilerle bir araya geldi
Vali Akbıyık gazetecilerle bir araya geldi

Gazeteciler Günü, Cumhuriyet, Hakkari, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vali Akbıyık gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika


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