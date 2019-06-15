Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, terör operasyonlarıyla ilgili bilgi aldı
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Vali Akbıyık, terör operasyonlarıyla ilgili bilgi aldı

4 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Derecik ilçesini ziyaret ederek bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi aldı.

Vali Akbıyık, terör operasyonlarıyla ilgili bilgi aldı, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Derecik ilçesini ziyaret ederek bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi aldı.
Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçeye giden Akbıyık, kaymakamlık önünde Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Kaymakam İdris Arslan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.
Kaymakam Arslan'ı makamında ziyaret eden Akbıyık'a, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Pençe Harekatı ve diğer operasyonlarla ilgili bilgi verildi.
Ardından İlçe Jandarma Komutanlığına giden Akbıyık, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümünü kutladı.
Daha sonra kaymakamlık bahçesinde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet eden Akbıyık, çocuklarla yakından ilgilendi.
Akbıyık'a ziyaretlerinde Van Asayiş Jandarma Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:29 Kaynak: AA
Hakkari, PKK, Güncel
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