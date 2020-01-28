Vali Aktaş: Yapılaşma ve şehirleşmemiz depreme uygun değil - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Aktaş: Yapılaşma ve şehirleşmemiz depreme uygun değil - Son Dakika

Vali Aktaş: Yapılaşma ve şehirleşmemiz depreme uygun değil

15 dakika önce

ÇANKIRI Valisi Hamdi Bilge Aktaş, "Çankırı'dan da fay hattı geçiyor.

Vali Aktaş: Yapılaşma ve şehirleşmemiz depreme uygun değil, System.String[]

ÇANKIRI Valisi Hamdi Bilge Aktaş, "Çankırı'dan da fay hattı geçiyor. Yapılaşma ve şehirleşmemiz deprem gerçeğine uygun değildir. Büyük bir depremde büyük felaketlerin gerçekleşmesi olasıdır. Buna önlem almamız gerekmektedir" dedi.

Çankırı Valiliği'nce düzenlenen 'deprem istişare toplantısı'na AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, ilgili daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Toplantıda Elazığ depreminde zarar görenlere yapılacak yardımlar ve deprem kuşağında bulunan Çankırı'da depreme karşı alınması gereken önlemler konuşuldu.

Vali Hamdi Bilge Aktaş, deprem kuşağında olan bir il olarak deprem tehlikesiyle her zaman karşı karşıya olduklarını hatırlattı. Çankırı olarak daha önce depremi yaşadıkları ve yaşamaya devam edeceklerini belirten Vali Aktaş, şöyle konuştu:

"Buna göre tedbirlerimizi almamız lazım. Çok sayıda afet çeşidi var; ancak ülkemiz açısından en etkilisi depremdir. Depremden etkilenebilecek çok bölgemiz var. Çankırı'mızdan da fay hattı geçiyor. Bu depremler ve sismik hareketler her zaman olacaktır. Bunlara hazır olmamız gerekiyor. Yeterince hazır olmadığımızı üzülerek belirtmek istiyorum. Yapılaşma ve şehirleşmemiz deprem gerçeğine uygun değildir. Büyük bir depremde büyük felaketlerin gerçekleşmesi olasıdır. Buna önlem almamız gerekmektedir. Ülkemiz şu anda afetle mücadele konusunda iyi durumda ancak yapılarımızın dayanıklılık durumu iç açıcı değil. Bunların düzeltilmesi gerekiyor."


Bilge Aktaş, Çankırı, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem yardımları yağmalandı mı? Demet Akalın'dan flaş iddia
Son dakika: Manisa'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son dakikla: Manisa'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü İBB, deprem bütçesini 2,5 kat artırarak 341 milyon TL'ye yükseltti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 15:08:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Aktaş: Yapılaşma ve şehirleşmemiz depreme uygun değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]