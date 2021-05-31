Vali Atik, taş ocağı mağduru kekik üreticileriyle görüştü - Son Dakika

Vali Atik, taş ocağı mağduru kekik üreticileriyle görüştü

DENİZLİ - Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 15 gün ara verilen faaliyetlerine yeniden başlayan taş ocağı nedeniyle ürünlerinin zarar gördüğünü iddia eden kekik üreticileriyle görüştü.

Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesinde daha önce faaliyetlerine 15 gün ara verilen taş ocağının, bölgedeki kekik tarlalarına zarar verdiğini iddia eden üreticiler, sıkıntılarını anlatmak için Denizli Valiliğine geldi. Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı valilik önünde toplanan üreticiler, zorla binaya girmeye çalışınca kısa süreli arbede yaşandı. İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız tarafından sakinleştirilen grup, Vali Ali Fuat Atik ile görüşmek için talepte bulundu.

Vali Atik, çiftçilerle görüşmek için toplantısını yarıda bıraktı

Güney Ege Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı için Muğla'da bulunan Vali Atik, durumdan haberdar olur olmaz toplantıyı yarıda bırakarak Denizli'ye döndü. Valilik önünde toplanan mahalle sakinlerinin konferans salonuna alınması talimatını veren Vali Atik, üreticilerin sıkıntılarını bizzat dinleyerek, sorunun çözümü noktasında görüş alışverişinde bulundu.

Vatandaşların sorunlarını dinleyerek tek tek yanıtlayan Vali Atik, Güzelpınar Mahalle Muhtarı Ergün Gürsoy'dan sorun hakkında bilgi aldı.

Vali Atik'ten sorunu yerinde görmesini rica eden Gürsoy, "Biz Güzelpınar Mahallesi olarak örnek köy seçilmiştik, Türkiye'de ilk defa, ben memleketimle köyümle Denizli'mle gurur duyuyorum. Güzelpınar'ı talan etmek için bir şirket her sene bizim oralara taş ocağı açmak istiyorlar. Biz azalarımızla, köylülerimizle şirketi tanımayız. Daha bir günden bir güne ne düzen geldi ne de bir şey tozdan durulmuyor. Şuanda taş ocağının çalışan yerle arka tarafında yüzlerce dönümlük arazimiz var bizim. Şimdi açılacak olan taş ocağını istemiyoruz. Yarın saat 10.00'da gelin valim" dedi.

Vali Atik bölgeyi bizzat inceleyecek

Taleplerin bizzat takipçisi olacağını kaydeden Vali Atik, şöyle konuştu:

"Taş ocağının yerleşim yerine mesafesi ne kadar? Yarın ben geleyim, sizin bir çayınızı içeyim, hem yerinde göreyim orada konuşalım. Yeni açılacak olana da bakalım. Ben Denizli'nin valisiyim, ben halkımın hakkını kimseye gasp ettirmem. Şu anda taş ocağı açılmak istenen yer, biz devlet yatırımına malzeme üretecek. Bir geleyim bakayım, alternatif bir çözüm yolu varsa hep birlikte çözüm yoluna bakalım. Gözümle göreyim birlikte bir çözüm yolu arayalım. Anacığım, ben seni mağdur ettirir miyim ya, ben ziyan ettirmem. Vali karşınızda hesabını bana sorun ben izin verdiysem, geldim, anacığım bu işler dedikodu ile olmaz. Muhtar ben onun için görmek istiyorum, şimdi siz bana kaçta derseniz geleyim. Tamam yarın saat 10.00'da geleceğim. Söz benim ağzımdan çıktı ben yarın köye geleceğim burada konuştuğumun dışında bir şey yaparsam yarın senin yüzüne nasıl bakarım. Ben tek gideceğim, bir şoförüm bir korumam olacak. Yarın saat 10.