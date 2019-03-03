Son Dakika Haberleri: Vali Aydın Baruş, Söyleşiye Katıldı

Vali Aydın Baruş, Söyleşiye Katıldı

1 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Kadim Medeniyetin Sancakları" projesi kapsamında "Gençlik ve Medeniyet" konulu söyleşiye katıldı.

Vali Aydın Baruş, Söyleşiye Katıldı, System.String[]
Malatya Valisi Aydın Baruş, "Kadim Medeniyetin Sancakları" projesi kapsamında "Gençlik ve Medeniyet" konulu söyleşiye katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, Milli Türk Talebe Birliği tarafından düzenlenen söyleşide, bireyin kendine, ailesine devletine ve milletine karşı sorumlulukları bulunduğunu belirtti.

Gençlerin başarılı olabilmesi için bir takım ilke ve prensipleri benimsemeleri gerektiğini anlatan Baruş, "İlkesiz insan zaman önünde yuvarlanır gider. İdeal sahibi olmalısınız. İdeal sahibi olmak, bir hedefinin ve vizyonunun olmasıdır. Hedefi olmayan insan dolu bir hayat geçiremez. Alt hedefleriniz olmalı. Kademeli olarak vizyonunuzu gerçekleştirin. Planlı olmalıyız. Zamanı iyi planlamamak sizi başarısızlığa götürür. Gençlikteki zaman israfı geleceğinizi feda etmektir." ifadelerini kullandı.

Gençlere sabırla çalışmaya tavsiye eden Baruş, şunları kaydetti:

"Yaptığımız işlerde sabırlı olmalı çabuk sinirlenmemeliyiz. İnsana saygı önemli bir husus. İnsan olarak herkesin bir değerli olmalı gözünüzde. Dış görünüşe bakarak yargıda bulunmayın. Her insanda keşfedilmeyi bekleyen cevherler vardır. Mütevazı olmalıyız. İnsanlara tepeden bakmamalıyız. İnsanların önünde eğilebilmek, yaşlılarımızın nasırlı ellerini öpmektir mütevazılık. Çok okumalıyız, okumak çok değerli bir çabadır. Bilmediklerimizi öğrenmemizi ve yeni dünyalar keşfetmemizi sağlayan en önemli araçtır."

Baruş, okumanın gençleri aydınlattığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:37 Kaynak: AA

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