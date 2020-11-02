Vali Aydoğdu: "Edanur, Aksaray'ın göğsünü kabartmıştır" - Son Dakika

Vali Aydoğdu: "Edanur, Aksaray'ın göğsünü kabartmıştır"

AKSARAY - Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma İstasyonunu ziyaret eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Edanur yaptığı çalışmalarla, ekip çalışmalarıyla hem Sağlık Müdürlüğümüzün hem de Aksaray'ımızın göğsünü kabartmıştır" dedi.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Aksaray'dan yola çıkan UMKE ekipleri kısa sürede enkaz bölgesine ulaşarak çalışmalarına başlarken, enkaz altında kalan 16 yaşındaki İnci Okan'a davranışlarıyla gönüllere taht kuran 24 yaşındaki UMKE personeli Edanur Doğan Aksaray'ın da göğsünü kabarttı. İzmir ve Aksaray'daki çalışmaları yakından takip eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ ile birlikte UMKE Merkez İstasyonunu ziyaret etti. Burada sağlık çalışanları ile görüşen Vali Aydoğdu hem çalışmalar hakkında bilgiler aldı, hem de sağlık personelinin sıkıntıları olup olmadığını sordu.

"Edanur'un Aksaray ekibinde olması bizleri mutlu etti"

Burada İzmir depremi ve enkaz altında kalan gence şefkatli müdahalesiyle gündeme gelen Aksaray UMKE personeli Edanur Doğan hakkında açıklamalar yapan Vali Aydoğdu, "Giden UMKE ekibimizle özellikle Sağlık Müdürümüz ve bizler hep gün boyunca görüştük. İşlerin nasıl gittiğini sorduk, bütün Türkiye'den giden UMKE ekipleri var. Fakat biliyorsunuz 7 saat boyunca yapılan mücadelenin sonucunda orada geçen diyaloglar, Edanur'un şefkatli ve merhametli bir şekilde enkaz altındaki vatandaşımıza yaklaşımı onu bir anda Türkiye gündemine taşıdı. Aslında Edanur'un şahsında bütün oradaki yardıma koşan UMKE ve AFAD ekiplerini temsilen Edanur orada ön plana çıktı. Yani Edanur'u kastederek aslında bütün o yardım ekiplerine bir teveccüh olduğunu görmemiz gerekiyor, buranın altını çiziyorum. Fakat Edanur'un Aksaray'da olması, Aksaray UMKE ekibinde olması bizleri, sağlık çalışanlarını ayrıca mutlu etti. Biz sürekli onlarla irtibat halindeydik. Bir dertleri, sıkıntıları olup olmadığını sorduk. Sürekli buradan İzmir'i takip ediyoruz. Yani bizim arkadaşlarımızın ürettiği sloganla samimi olarak söylememiz gerekiyorsa, Aksaray'ın kalbi bu sıkıntılar bitene kadar İzmirli kardeşlerimizle beraber atacak. Bu sıkıntıyı beraber hissetmek, millet olmanın, insan olmanın en temel özelliklerinden biridir diye düşünüyorum. Edanur'da bu anlamda yaptığı çalışmalarla, ekip çalışmalarıyla hem Sağlık Müdürlüğümüzü, hem de Aksaray'ımızın göğsünü kabartmıştır. Arkadaşlarımıza da huzurlarınızda şükranlarımı teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.