Son Dakika Haberleri: Vali Ayhan: "Artık takımımızı Avrupa'da oynatacak bir netice bekliyoruz"
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Vali Ayhan: "Artık takımımızı Avrupa'da oynatacak bir netice bekliyoruz"

19 dakika önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kongre Müzesi yanında Sivasspor taraftar grubu olan "Çılgınlar 58"in üyeleri ile bir araya geldi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kongre Müzesi yanında Sivasspor taraftar grubu olan "Çılgınlar 58"in üyeleri ile bir araya geldi. Ayhan, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan ve futbolculardan Sivas Kongresi'nin 100. yılı anısına bir hediye istediklerini belirtti.
Vali Ayhan: Artık takımımızı Avrupa'da oynatacak bir netice bekliyoruz
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:22 Kaynak: AA
Salih Ayhan, Sivasspor, Sivas, Spor
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