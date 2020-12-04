Vali Ayyıldız'dan 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı - Son Dakika

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, 5 Aralık 1934'te Atatürk öncülüğünde "kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı" veren yasanın kabulüyle her yıl 5 Aralık gününün "Kadın Hakları Günü" olarak kutlandığını anımsattı.

Kendilerini ileri demokrasinin beşiği olarak gören birçok ülkeden seneler önce Türkiye'de kadınlara seçme-seçilme hakkı verildiğini hatırlan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Güçlü bir toplumun inşası kadınların güçlenmesiyle mümkün olacaktır. Kadın hakları konusunda en ileri standartları yakalamak bizim için bu değerler manzumesini hayata geçirmekle eş değerdedir. Nitekim kadına ayrımcılık uygulayanların, onların haklarını dikkate almayanların insani, vicdani ve kutsal değerlerden bahsetme hakkı yoktur. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve güçlenmelerini sağlamak temel amacımızdır.

Kadınların ekonomik, sosyal, kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif katılımının yerelden başlayarak teşvik edilmesinde devletimiz gerekli çalışmaları dikkat ve özveriyle yürütmektedir. Kız çocuklarının ve kadınların eğitim ve öğrenime erişimi ile sosyal ve ekonomik hayata katılımının etkili bir şekilde sağlanması, kaynaklara erişimin kolaylaştırılması, kadının toplum içindeki statüsünün geliştirilmesi için farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalara büyük hassasiyetle devam edilmektedir."