Vali Baruş Yoncalı Barajı'nda incelemede bulundu - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü Yoncalı Sulaması Projesi kapsamında yaklaşık 17 bin 407 hektar alanın sulanmasını sağlayacak Yoncalı Barajı, isale tüneli ve tünel segmentlerinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak isale tüneli şantiyesine gelen Vali Baruş'u burada Arguvan Kaymakamı Gökhan Dolaş, DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, DSİ 92. Şube Müdürü Arif Tüfekçi ve yüklenici firma yetkilileri karşıladı.

Burada yetkililerden brifing alan Baruş, daha sonra tünel segmentlerinin yapımının sağlandığı fabrikaya geçerek tünelde kullanılan beton plakaların yapım aşamalarını inceledi.

Ardından isale tünelini kazarak yaklaşık 45 metre ilerleyen tünel delme makinesi cihazının içerisinde tünelin yapım aşamaları hakkında yetkililerden bilgi alan Baruş, çalışmaları yerinde gördü.

Son olarak yapımı devam eden Yoncalı Barajı inşaat alanına geçen Aydın Baruş, DSİ 9. Bölge Müdürü Dündar'dan bilgi aldı.

93 metre yüksekliğindeki barajın gövdesinin tamamlandığı, baraj rezervuarını oluşturan ön yüz beton kaplama işinin devam ettiği, ardından baraj inşaatının tamamlanacağı aktarıldı.

İsale tünelinde tünel delme makinesi ile açma çalışmalarına başlandığına işaret eden Vali Baruş, şunları kaydetti:

"Delme makinesinin tünel kazacağı uzunluk yaklaşık 8,6 kilometre, tünelin toplam uzunluğu da 9 kilometrenin üzerinde, dolayısıyla çok büyük bir inşaat. Yoncalı projesi, hem Arguvan için hem Malatya için hem de Türkiye ekonomisi için çok önemli bir proje. Bu çalışma bittiğinde yaklaşık 17 bin hektar alan, hatta daha üzerinde bir tarım alanı sulamaya kavuşacak. Çiftçimiz burada alternatif ürün yetiştirebilme, hatta senede iki ürün yetiştirme imkanına sahip olacak. Yöreye hem zenginlik gelecek, hem verim gelecek. İnşallah bu çalışma önümüzdeki yaklaşık bir buçuk, iki yılda tamamlanır. Ondan sonra da barajımızı sulama projesi ile birlikte yürüterek birkaç yıl içerisinde suyu toprakla buluşturacağız. 2023 yılında buradan su akıtmak ana hedefimiz."