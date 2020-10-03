Vali Bilmez, 50 yıldır su sıkıntısı yaşayan 'susuz köye' ilk suyu verdi - Son Dakika

Vali Bilmez, 50 yıldır su sıkıntısı yaşayan 'susuz köye' ilk suyu verdi

(VAN)Vali Bilmez, 50 yıldır su sıkıntısı yaşayan 'susuz köye' ilk suyu verdi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 50 yıldır su sıkıntısı yaşayan ve eski adı 'Susuz köy' olan Kuşdağı Mahallesine ilk arazi suyunu verdi.

(VAN)Vali Bilmez, 50 yıldır su sıkıntısı yaşayan 'susuz köye' ilk suyu verdi

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 50 yıldır su sıkıntısı yaşayan ve eski adı 'Susuz köy' olan Kuşdağı Mahallesine ilk arazi suyunu verdi.

Van Büyükşehir Belediyesinin pandemiden dolayı başlattığı tarımsal kalkınma atağı meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Gürpınar ilçesinde de Van Büyükşehir Belediyesi çiftçinin desteklenmesi için sulama kanalları inşa ediyor. Yaklaşık 50 yıldır tarım arazilerinde su sıkıntısı yaşayan ve Kürtçe adı Demgosni, yani 'susuz köy' olarak bilinen 86 haneli mahalle suya kavuştu. Mahallelinin su sevincine ortak olan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, tarım arazilerine ilk suyu verdi. Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Ali Özvan ile Halil İbrahim Ateş, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yusuf Altun, Ak Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanı Avukat Mehmet Yıldız ve Kuşdağı mahalle muhtarıyla birlikte 14 kilometrelik su kanalında incelemelerde bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere 2020 yılında yapılan tarımsal hizmetleri değerlendirdi.

"2020'de 54 kilometre beton kanal yaptık "

Van Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl en fazla yatırım yaptıkları alanların başında tarımsal hizmetlerin geldiğini hatırlatan Vali Mehmet Emin Bilmez, "Mevsimsel şartlar çerçevesinde kanal temizliği ve yeni sulama kanalları inşa ettik. Van genelinde toplam 483 kilometre kanalın temizliği, 54 kilometre de sıfırdan kanal tamamlanarak hizmete sunduk. Bu çalışmalarımızdan 4 sulama kanalı, 7 tane de güneş enerjili sondaj kuyusu da Doğu Anadolu Projesi destekliydi. Bugün ilk suyunu açtığımız bu mahallemiz de tarım açısından elverişli yerlerdir. Burada toplam uzunluğu 14 kilometre olan bir sulama kanalını tamamladık. Bura başlayan kanalımız sayesinde aşağı gölette su toplanacak ve daha sonra da 3 ayrı yan kanalla bu su tarım arazilerine ulaşacak. İnşallah bundan sonra da mahallelimiz hem meyvecilik hem sebzecilikte ciddi bir varlık gösterecektir. Biz insanlarımızı kendi köyünde doyurabilecek çalışmalar yapmak için uğraşıyoruz. Bu projede görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir ve ilçe belediyesinin bu bölgede ciddi çalışmaları olduğunun altını çizen AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, daha önce söz verdikleri hizmetin yerine getirilmesi ile mutluluk duyduklarını vurguladı. Toprakların artık suyla buluşacağını belirten Milletvekili Arvas, Mahalleliye hayırlı olsun temennisinde bulundu.

2009 yılında AK Parti ilçe Başkanlığı görevini yürütürken mahalleyi ziyarette 6 sorunun kendilerine iletildiğini ve bu 6 sorundan 5'ini çözüme kavuşturduklarını hatırlatan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise geriye kalan su sorunun ise o dönemde çözemediklerinin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Van Büyükşehir Belediyesi ile bu sorunun da artık çözüldüğünü belirten Başkan Tanış, Van genelinde yapılan 54 kilometrelik sulama kanalının 28 kilometresinin tarım ve hayvancılık bölgesi olan Gürpınar'a yapılmasının kendilerini oldukça memnun ettiğini ifade etti.

Daha sonra konuşan Kuşdağı Mahalle Muhtarı Şahabbetin Irtak ise kendilerini yarım asırlık bir dertten kurtaran Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek bugüne kadar suyla buluşmamış 55 hektar alanın da artık suya kavuşacağını sözlerine ekledi.

"Kürtçe tabelaların kaldırılması söz konusu değil"

Vali Bilmez, Kürtçe Mahalle isim tabelalarının kaldırıldığı iddialarına tabela üzerinde yanıt verdi. Mahalle girişinde vatandaşla sohbet eden Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, geçtiğimiz günlerde Kürtçe mahalle isim tabelalarının kaldırıldığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Vali Bilmez, "Burada da gördüğünüz gibi Kürtçe tabelaların kaldırılması söz konusu değil. Sadece yıpranan, eskiyen mahalle isim tabelalarını yenileyerek standartlara uygun hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

(EKİP-ŞAK-Y)

Vali Bilmez, 50 yıldır su sıkıntısı yaşayan 'susuz köye' ilk suyu verdi
Vali Bilmez, 50 yıldır su sıkıntısı yaşayan 'susuz köye' ilk suyu verdi
Vali Bilmez, 50 yıldır su sıkıntısı yaşayan 'susuz köye' ilk suyu verdi
Vali Bilmez, 50 yıldır su sıkıntısı yaşayan 'susuz köye' ilk suyu verdi

Emin Bilmez, Kürtçe, Susuz, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Bilmez, 50 yıldır su sıkıntısı yaşayan 'susuz köye' ilk suyu verdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Türkiye Varlık Fonu, THY hisselerini satacağına ilişkin iddiaları yalanladı Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı
Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin         
17:08
Otomobil ile çarpışan motosikletteki 20 yaşındaki Büşra hayatını kaybetti Otomobil ile çarpışan motosikletteki 20 yaşındaki Büşra hayatını kaybetti         
16:45
İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak         
15:38
Virajı alamadı, otomobiliyle evin bahçesine uçtu Virajı alamadı, otomobiliyle evin bahçesine uçtu         
15:34
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı         
15:27
Karasu Nehri'nde kıyıya vuran balıkları pişirip yiyen vatandaşlar tehlikeyi umursamıyor Karasu Nehri'nde kıyıya vuran balıkları pişirip yiyen vatandaşlar tehlikeyi umursamıyor         
15:20
Canı sıkılınca macera arayan işgüzar, polise 'otomobilim çalındı' ihbarında bulundu Canı sıkılınca macera arayan işgüzar, polise 'otomobilim çalındı' ihbarında bulundu         
14:46
Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak         
14:12
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden         
12:59
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı         
11:57
2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı 2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı         
11:49
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi         
11:21
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 17:27:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Bilmez, 50 yıldır su sıkıntısı yaşayan 'susuz köye' ilk suyu verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei