Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez, Hayvan Barınağı ve Hayvan Pazarını İnceledi

Vali Bilmez, Hayvan Barınağı ve Hayvan Pazarını İnceledi

1 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Vali Bilmez, Hayvan Barınağı ve Hayvan Pazarını İnceledi, System.String[]
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Van Valesi Bilmez, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Bostaniçi Mahallesi'ndeki Sıhke Gölü kıyısında 10 dönüm alan üzerine inşa edilen Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Merkezdeki ameliyathaneler, kedi ve köpek bakım alanları ile rehabilitasyon merkezini gezen Vali Bilmez; Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Selim Elhansu ve veterinerlerden bilgi alarak, incelemelerde bulundu. Kedi ve köpek kafeslerinin bulunduğu alanları da dolaşan Vali Bilmez, burada ameliyat edilen ve yaralanan hayvanlarla yakından ilgilendi.

Merkezdeki incelemelerinin ardından Özalp yolu üzerinde eski hayvan meydanı alanında yeniden inşa edilen hayvan pazarına giden Vali Bilmez'i burada İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı İslam Bayram ve veterinerler karşıladı. 32 bin 405 metrekarelik alan üzerine kurulan pazarı gezen Vali Bilmez; küçük ve büyükbaş hayvanlar için hazırlanan alanları gezdi. Yetkililerden bilgi alan Vali Bilmez, çok yakında pazarı vatandaşların hizmetine açacaklarını söyledi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:48 Kaynak: İHA

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