Vali Çakacak Çifteler'de muhtarlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Çakacak Çifteler'de muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Vali Çakacak Çifteler'de muhtarlarla buluştu

6 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Çifteler ilçesindeki Türk Dünyası Kültür Evi'nde düzenlenen 'Muhtarlar Toplantısı'na başkanlık etti.

Vali Çakacak Çifteler'de muhtarlarla buluştu, System.String[]

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Çifteler ilçesindeki Türk Dünyası Kültür Evi'nde düzenlenen 'Muhtarlar Toplantısı'na başkanlık etti.


Muhtarların taleplerini dinleyen Vali Çakacak, "Bizler, bu millete hizmet etmek için görevlendirildik. Vatandaşlarımıza karşı yükümlü olduğumuz görevlerimiz var. Bunların en başında da ulaşılabilir olmak geliyor. Bu yüzden muhtarlarımızın talepleri bizim için her zaman önemlidir. Vatandaşlarımızın yaşadığı mahallede bir sıkıntısı veya bir sorunu varsa, muhtarlarımız bunu ilgili kurumlara iletmektedir. Biz de bu istekleri yakından takip ediyoruz" diye konuştu.


Vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak hizmetlerin daha kaliteli hale gelmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydeden Vali Çakacak, muhtarlardan gelen talep ve şikayetleri toplantıda yer alan ilgili kurum müdürlerine hemen ileterek, inceleme yapılmasını, talep ve şikayetlerin en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını istedi.


Vali Çakacak'a bu ziyaretlerinde, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Orman Bölge Müdürü Remzi Artar, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Şennur Azade, Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Emine Sever, Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Tatlısu ve ilgililer eşlik etti.


Son derece verimli geçen muhtarlar toplantısının ardından Vali Özdemir Çakacak, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Belediye Başkanı Kadir Bıyık ve beraberindeki heyet pazarcı esnafı ile bir araya gelerek talep ve şikayetleri yerinde dinlediler. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Çifteler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:07 Kaynak: İHA
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