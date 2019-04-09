Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak, Mihalıççık Belediye Başkanı Çorum'u Kabul Etti

Vali Çakacak, Mihalıççık Belediye Başkanı Çorum'u Kabul Etti

1 saat önce

Mahalli İdareler Seçiminde Demokratik Sol Parti'den Mihalıççık Belediye Başkanı seçilen Haydar Çorum, mazbatasını alıp göreve başladıktan sonra Vali Özdemir Çakacak'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Çakacak, Mihalıççık Belediye Başkanı Çorum'u Kabul Etti, System.String[]
Mahalli İdareler Seçiminde Demokratik Sol Parti'den Mihalıççık Belediye Başkanı seçilen Haydar Çorum, mazbatasını alıp göreve başladıktan sonra Vali Özdemir Çakacak'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Başkan Çorum'a hayırlı olsun dileklerini iletti. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin ilimizde huzurlu bir şekilde geçtiğini belirten Vali Çakacak, "Vatandaşlarımız hür iradelerini demokratik bir ortamda sandığa yansıttı. Herkes vatandaşlık görevini en iyi şekilde yerine getirdi. Çok şükür bu süreç ilimizde sorunsuz bir şekilde sona erdi.Seçimlerin Eskişehir'e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek Başkan Çorum'a yeni görevinde başarılar diledi.

Mazbatasını aldıktan sonra ilk resmi ziyaretini Vali Çakacak'a yaptıklarını bildiren Başkan Çorum ise, Mihalıççık ilçesinde çok güzel hizmetlere imza atılacaklarını söyledi. Birlik beraberlik içerisinde, omuz omuza vererek ilçenin daha çok gelişmesine yönelik yeni adımlar atacaklarını kaydeden Başkan Çorum, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:37 Kaynak: İHA

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