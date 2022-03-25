Vali Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Yeşilay Edirne Şubesini ziyaret etti - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesini ziyaret etti.

Ziyarette, cemiyetin bölge koordinatörü Sebahattin Bilgiç, bağımlılıklar ile mücadele kapsamında çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik hizmet modelleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Şube Başkanı Müzekka Bayrak'ın da bağımlıklarla mücadelede il genelinde yapılan çalışmaları anlattığı ziyarette, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı ile yapılması planlanan ortak çalışmalar değerlendirildi.

Canalp, bilgilendirme dolayısıyla Bilgiç ve Bayrak'a teşekkür etti.

Ziyarette şube yönetim kurulu üyeleri, Edirne Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yence ve Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali de yer aldı.