Vali Demirtaş: "Devlet ve millet düşmanlarına mücadelemizi sürdüreceğiz"

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Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez

Meteoroloji'den 11 il için sağanak uyarısı

'Sihir yapıyorum' diyerek 500 bin liralık senet imzalatan dolandırıcı bu kez yakayı ele verdi