Vali Demiryürek: “Basın, toplumun nabzını tutan ve şehirlerin hafızasını oluşturan güçtür” - Son Dakika
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Vali Demiryürek: “Basın, toplumun nabzını tutan ve şehirlerin hafızasını oluşturan güçtür”

08.06.2026 11:15
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Kırşehir’de TİGAD tarafından düzenlenen Dijital Medya Çalıştayı’nın açılışında konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, basının kamu yönetimi ile toplum arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini söyledi. Demiryürek, yapay zekâ ve dijital dönüşüm çağında gazeteciliğin temel değerlerinin korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından düzenlenen Dijital Medya Çalıştayı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gazetecileri, akademisyenleri ve medya temsilcilerini buluşturan çalıştayda dijital medyanın bugünü ve geleceği ele alınırken, açılış konuşmalarında gazeteciliğin dönüşümü ve medya sektörünün karşı karşıya olduğu yeni süreçler değerlendirildi. Programın açılışında konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, basının şehirlerin hafızasını oluşturduğunu belirterek doğru, tarafsız ve sorumlu haberciliğin önemine dikkat çekti. Demiryürek ayrıca Kırşehir’in kültürel zenginliklerini gazetecilerle buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

DEMİRYÜREK: “BASIN ŞEHİRLERİN HAFIZASINI OLUŞTURUYOR”

Çalıştayın açılışında konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, basının yalnızca haber aktaran bir mecra olmadığını, aynı zamanda toplumun nabzını tutan ve şehirlerin hafızasını oluşturan önemli bir güç olduğunu söyledi.  Kamu yöneticileri olarak toplumdan gelen sesin doğru şekilde duyulmasına büyük önem verdiklerini belirten Demiryürek, yapıcı, çözüm odaklı ve kamu yararını gözeten gazetecilik anlayışının değerli olduğunu ifade etti. Basının toplumdaki güven duygusunu, algıyı ve ortak değerleri şekillendirdiğini vurgulayan Demiryürek, gazeteciliğin doğruluk, hakkaniyet, mahremiyete saygı ve toplumsal sorumluluk ilkeleriyle yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

DİJİTAL ÇAĞDA GAZETECİLİĞİN TEMEL DEĞERLERİNE VURGU

Vali Demiryürek, yapay zekâ teknolojileri, sosyal medya algoritmaları ve dijital dönüşümün medya sektörünü yeniden şekillendirdiği bir dönemde gazeteciliğin özünü korumasının her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi. Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı günümüzde gazetecinin insan kimliğinin, vicdanının ve meslek ilkelerinin korunmasının büyük önem taşıdığını belirten Demiryürek, dijitalleşmenin gazetecilik mesleğini dönüştürse de temel değerlerin değişmediğini ifade etti. Çalıştayın bu açıdan önemli bir platform olduğunu belirten Demiryürek, sektör temsilcilerinin ortak akıl etrafında buluşmasının medya geleceği açısından değerli sonuçlar ortaya çıkaracağını kaydetti.

KIRŞEHİR’İN KÜLTÜREL MİRASI GAZETECİLERLE BULUŞUYOR

Konuşmasında Kırşehir’in tarihi ve kültürel değerlerine de değinen Demiryürek, Ahilik geleneğinin merkezi olan şehrin aynı zamanda Neşet Ertaş’ın mirasını, Cacabey Medresesi’nin ilim geleneğini ve Anadolu’nun kadim kültürünü yaşatan önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi. Çalıştay kapsamında gazetecilerin Kırşehir’in tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulacağını belirten Demiryürek, şehrin tanıtımına katkı sağlayacak haber ve değerlendirmelerin Kırşehir için büyük önem taşıdığını ifade etti. Demiryürek, yatırımlar ve hizmetlerin yanı sıra şehirlerin doğru tanıtılmasının da kalkınma açısından kritik rol oynadığını belirterek, çalıştayın hem medya sektörü hem de Kırşehir için önemli kazanımlar sağlayacağını sözlerine ekledi.

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Son Dakika Dijital Dönüşüm Vali Demiryürek: “Basın, toplumun nabzını tutan ve şehirlerin hafızasını oluşturan güçtür” - Son Dakika

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