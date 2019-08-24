Son Dakika Haberleri: Vali Deniz, Akhisar'da domates hasadı yaptı
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Vali Deniz, Akhisar'da domates hasadı yaptı

15 dakika önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Manisa'da devam eden domates hasat çalışmalarına katıldı.

Vali Deniz, Akhisar'da domates hasadı yaptı, System.String[]

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Manisa'da devam eden domates hasat çalışmalarına katıldı.


Akhisar'da domates toplayan çiftçilerle bir araya gelen Vali Deniz, makineli domates hasat çalışmalarını da inceleyerek çiftçilerle sohbet etti. Vali Deniz daha sonra Akhisar'da faaliyet gösteren bir salça üretim tesisini de gezerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerde, bu yıl 86 bin 172 dekar alanda domates yetiştiriciliği yapılan Manisa'da yaklaşık olarak 650 bin ton ürün beklendiği belirtildi. Ayrıca 2018 yılında 2 bin 952 ton güneşte kurutulmuş, 5 bin 338 ton fırında yarı kurutulmuş ve dondurulmuş domates ihracatı gerçekleştirilen Manisa'da 2019 yılı ilk altı aylık dönemde ise bin 426 ton güneşte kurutulmuş, 3 bin 638 ton fırında yarı kurutulmuş ve dondurulmuş domatesin yurt dışına ihraç edildiği vurgulandı.


İncelemelerde Vali Ahmet Deniz'e Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılınç, Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa eşlik etti. - MANİSA

Akhisar, Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:07 Kaynak: İHA
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