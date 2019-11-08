Son Dakika Haberleri: Vali Doğan Afrin'de incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Vali Doğan Afrin'de incelemelerde bulundu

Vali Doğan Afrin'de incelemelerde bulundu

6 saat önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı ve Afrin'de incelemelerde bulundu.

Vali Doğan Afrin'de incelemelerde bulundu, System.String[]

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı ve Afrin'de incelemelerde bulundu.


Valie Doğan, ilk olarak ziyaret ettiği Zeytin Dalı Gümrük Kapısında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılarak huzura kavuşan Afrin'e geçen Vali Doğan, burada bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.


Vali Doğan Hatay Valiliği koordinesinde Karayolları Müdürlüğü tarafından yapılan Afrin yol çalışmalarını yerinde inceledi.


Daha sonra Cinderes İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek burada incelemelerde bulunan Vali Doğan, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Vali Doğan'a ziyarette 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, 2. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ümit Durmaz, Vali Yardımcıları Şenol Bozacıoğlu, Salih Altun ve Yusuf İzci, Kumlu Kaymakamı Ercan Kayabaşı, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve ilgili kurum müdürleri de eşlik etti. - HATAY

Nezih Doğan, Hatay, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 23:07:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Doğan Afrin'de incelemelerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]