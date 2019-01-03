Son Dakika Haberleri: Vali Elban "En İyi Belediye Başkanı" Seçildi

Vali Elban "En İyi Belediye Başkanı" Seçildi

27 dakika önce

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, Kent & Başkan Dergisince yurt genelinde düzenlenen yarışmada kayyum il belediyeler kategorisinde "en iyi belediye başkanı" seçildi.

Vali Elban
Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, Kent & Başkan Dergisince yurt genelinde düzenlenen yarışmada kayyum il belediyeler kategorisinde "en iyi belediye başkanı" seçildi.

Yerel yönetimlerin nabzını tutan dergi, yarışmanın ardından Türkiye'nin 7 bölgesinden büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyesi başkanlarının katılımıyla Bilecik'te ödül töreni düzenledi.

Törende, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Ağrı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Elban'un, kayyum il belediyeler kategorisinde "En iyi belediye başkanı" seçildiği aktarıldı.

Elban'ın ödülünü, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Atmaca, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nun elinden aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:37 Kaynak: AA

Bilecik, Süleyman Elban, Ağrı, Güncel
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