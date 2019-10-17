Son Dakika Haberleri: Vali Epcim'den şehit babasına ziyaret
Son Dakika Güncel Vali Epcim'den şehit babasına ziyaret

Vali Epcim'den şehit babasına ziyaret

1 saat önce

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bingöl'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Er Hakan Öner'in babası Neşat Öner'i ziyaret etti.

Vali Epcim'den şehit babasına ziyaret, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bingöl'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Er Hakan Öner'in babası Neşat Öner'i ziyaret etti.


Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gittiği Demirözü İlçesine, 1994 yılında Bingöl'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Er Hakan Öner'in ailesini ziyaret eden Vali Cüneyt Epcim, şehidin babası Neşat Öner ile bir süre sohbet ederek hasbihalde bulundu. Vali Epcim, Neşat Öner'den sağlık durumuna ilişkin bilgi alarak taleplerini dinledi. Şehit Babası Öner'e sağlık ve afiyet temennisinde bulunan Vali Epcim, ziyaretlerine devam edeceklerini ve şehitlerin bıraktığı emanete her zaman sahip çıkacaklarını kaydetti.


Ziyarete Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'te yer aldı. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Jandarma, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prof. Dr. İlber Ortaylı, İBB kuruluşu Kültür A.Ş. ile sözleşme imzaladı
Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga çıktı! Trump çıldırdı TBMM Başkanvekili Mithat Sancar hastaneyle kaldırıldı Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Kobani kentine girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 06:54:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Epcim'den şehit babasına ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]