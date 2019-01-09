Son Dakika Haberleri: Vali Erdoğan Bektaş'a Ziyaret

Vali Erdoğan Bektaş'a Ziyaret

50 dakika önce

Türkiye Harp Malulleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ile Ereğli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Demirdüyen ve yönetim kurulu üyelerinin, Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Vali Erdoğan Bektaş'a Ziyaret, System.String[]
Türkiye Harp Malulleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ile Ereğli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Demirdüyen ve yönetim kurulu üyelerinin, Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Işık ve Demrdüyen'in beraberindekilerle nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, yaptıkları faaliyetler ve çalışmalar konusunda bilgi veren dernek başkanlarına Vali Bektaş'ın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:52 Kaynak: AA

Mustafa Işık, Türkiye, Güncel
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