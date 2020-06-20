Vali Ersin Yazıcı Balıkesir'e veda etti - Son Dakika

Vali Ersin Yazıcı Balıkesir'e veda etti

Antalya Valisi olarak atanan Ersin Yazıcı, bugün Balıkesir'e veda etti.

Vali Ersin Yazıcı Balıkesir'e veda etti, System.String[]

Antalya Valisi olarak atanan Ersin Yazıcı, bugün Balıkesir'e veda etti. Yazıcı için Valilik bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı.

Uğurlama merasimine kentteki protokol üyelerinin yanı sıra, siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Ersin Yazıcı, burada yaptığı konuşmada "Balıkesir'den mutlu ayrılıyorum. İnşallah Balıkesirliler hakkını bana helal eder, benden yana hakkım varsa helal olsun. Güzel bir dört yıl oldu. Tüm beraber çalıştığım; başta siyasiler olmak üzere tüm kurum ve kuruluş amirlerine, sivil toplum kuruluşlarının yönetimine, üyelerine, herkese çok teşekkür ediyorum. Benim açımdan güzel bir ayrılık. İnsan olarak çok mutlu ayrılıyorum, memnun ayrılıyorum. Balıkesir güzel bir şehir, güzel insanların bulunduğu bir şehir.İnşallah Balıkesir'in önü her daim açık. Bizde küçük de olsa bir katkı sunmaya çalıştık dört yıl boyunca. Balıkesir Valiliğini güzel bir arkadaşımıza devrediyoruz. Balıkesir'in daha ileriye gideceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da uğurlama töreninde şunları söyledi: "Değerli bir yöneticimizden Valilik görevini devralmaktan büyük onur duyuyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Nice çok daha başarılı görevler diliyorum."

Ersin Yazıcı, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 05:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Ersin Yazıcı Balıkesir'e veda etti - Son Dakika

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