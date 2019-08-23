Vali Gül, Naci Topçuoğlu MYO'yu ziyaret etti

Gaziantep Valisi Davut Gül, incelemelerde bulunduğu Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu için övgü mesajları verdi. Gül, "Okulumuz programlarının tamamında yüzde 103 doluluk oranını yakalayarak parmakla gösterilen bir eğitim kurumu oldu" dedi.



GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce'nin de bulunduğu ziyarette Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Vali Gül'e bir brifing sundu. Brifinginde, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu'nun Trimester eğitim programını uygulayan ilk meslek yüksekokulu olduğunu ifade etti.



GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu'nun cam işleme atölyesi, Kutnu Dokuma Atölyesi, Halı Dokuma Atölyesi, Kimya Laboratuvarı ve Gıda Laboratuvarı gibi son derece modern üniteleriyle eğitim verdiğine vurgu yapan Yılmaz, sunumunun devamında şunları söyledi:



"Trimester Eğitim Sistemi sayesinde işletmeler tarafından mezunlarımıza gösterilen yoğun talep, uygulamalı eğitimde sadece bölgenin değil, Türkiye'nin en iyisi olma iddiamızı kuvvetlendirmektedir. Yüksek Okulumuz, ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi Bölgesi alan ilk akademik birim olmanın gururunu yaşamaktadır. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu, OSB içerisinde kurulan ve YÖK tarafından desteklenen 8 MYO'dan birisi olup, son değerlendirmeyle birinci seçilme başarısını elde etmiştir."



İhtiyaca göre program



GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nda eğitim döneminin başında bölüm kurul toplantıları düzenlenip, işverenlerin ihtiyaç ve beklentilerinin belirlendiğini, bu beklenti ve ihtiyaçlara göre de hedeflerin konulduğunu kaydeden Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, "Halı sektöründe insan kaynakları yöneticileriyle istihdam toplantıları yapıyoruz. Yaşama geçirdiğimiz İntörn İşyeri Takip Programı ile bu sistemi en verimli şekilde kullanıyoruz. Okulumuz, eğitimdeki kalitesinin yanısıra, birçok AB programını da hayata geçiriyor" dedi.



Ayakkabı test laboratuvarıyla bölgeye hizmet



GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu tarafından projelendirilerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İKA aracılığıyla kurulan Ayakkabı Test Laboratuvarı'nın, hem zaman kaybını önleyeceğini hem de test harcamalarının bölge ekonomisi içinde kalmasını sağladığını vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:



"Firmalarımız test ücreti olarak her bir set için 70 USD ödüyorlar. Ayrıca, her set için ayrıca ortalama 15 TL kargo ücreti alınıyor. Laboratuvarımızın akredite işlemi tamamlanıp testlere başladığımızda firmalarımızın ödediği bu para Gaziantep'te kalacak, ayrıca üniversitemiz için de önemli bir gelir kaynağı olacaktır."



Vali Gül'den takdir mesajı



Ayakkabı Test Laboratuvarı ve Halı Dokuma Atölyesi başta olmak üzere okuldaki laboratuvar ve atölyeleri gezen Vali Davut Gül, şunları dedi:



"Cazibe Merkezleri Programı'ndan desteklenerek, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu'nda kurulan Ayakkabı Test Laboratuvarımız, akredite işlemleri tamamlandığında tüm bölgeye, kaliteli, hızlı ve hesaplı hizmet verecek. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulumuz, programlarının tamamında yüzde 100'ün üzerinde doluluk oranı yakalayarak parmakla gösterilen bir eğitim kurumu oldu. Üniversite- Sanayi işbirliği kapsamında kurum/kuruluşların gereksinimi olan nitelikli, donanımlı, mesleki yeterliliğe sahip insan gücünü uygulamaya dayalı eğitimle yetiştiren Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Ayakkabı Test Laboratuvarı ile sanayi şehri Gaziantep'e ayrı bir değer katacak."



Vali Gül, Ayakkabı Test Laboratuvarı'nın biran önce çalışmaya başlaması için gerekli olan akredite işlemlerinin tamamlanması konusunda Yılmaz'ın yardım talebini de dikkate alarak gerekli notu almayı ihmal etmedi. - GAZİANTEP