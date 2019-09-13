Vali İlhami Aktaş'tan Erol'a ziyaret

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hüsamettin Erol'u ziyaret etti.



Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan atama ile geçen hafta kentteki görevine başlayan Erol'a görevinde başarı dilemek amacıyla ziyarette bulunan Vali Aktaş, Şeref Defteri'ni imzaladı.



Daha sonra Erol'un makam odasına geçen Aktaş, il genelinde yürütülen asayiş faaliyetleriyle ilgili Erol ile görüş alışverişinde bulundu.



Vali Aktaş, toplantıya katıldı



Nevşehir 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Aktaş başkanlığında yapıldı.



112 Acil Çağrı Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, merkez tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı.



Katılımcıların faaliyet raporunu değerlendirilmesinin ardından toplantı, görüş ve önerilerle sona erdi.



Toplantıya, Nevşehir Belediye Başkan Vekili Bektaş Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mehmet Kayacan, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Ömer Kaman, Orman İşletme Müdürü Aykut Satırlı ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin katıldı.



KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı



Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) 2019 yılı Eylül ayı İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı, Vali Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.



İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Meclis Salonu'ndaki toplantıda, 2019 yılı KÖYDES yatırımlarının durumu ve yapılan çalışmalar görüşülerek, istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.



Toplantıya, kaymakamlar, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ramazan Çiftçi, İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Solmaz ile ilgili şube müdürleri katıldı.