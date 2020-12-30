Vali Kaldırım, Karapürçek ilçesinde temaslarda bulundu - Son Dakika

Vali Kaldırım, Karapürçek ilçesinde temaslarda bulundu

30.12.2020 08:19
Vali Kaldırım, Karapürçek ilçesinde temaslarda bulundu, System.String[]

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Karapürçek ilçesinde salep tarlası ile jeotermal sahasını gezdi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Karapürçek ilçesinde salep tarlası ile jeotermal sahasını gezdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Kaymakamı Gökay İçen ve Belediye Başkanı Orhan Yıldırım ile ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Kaldırım, ilk olarak Kaymakamlık tarafından ilçe genelinde alternatif ürünlerin yetiştirilmesi projesi kapsamında Mesudiye Mahallesi'nde üretimine başlanan salep tarlasında incelemelerde bulundu.

Burada salep yetiştiriciliği yapan çiftçilerle bir süre sohbet eden Kaldırım, kendilerine bol ürün ve kazanç temennisinde bulundu.

Mesudiye Mahallesi'nde vatandaşlarla selamlaşarak taleplerini dinleyen Vali Kaldırım, çocuklar ve gençlerle yakından ilgilenerek onlara kitap hediye etti.

Buradan Çeşmebaşı Mahallesi'ne geçerek Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından ilçede çalışmaları devam eden jeotermal sahası ve çevresinde incelemelerde bulunan Kaldırım, yetkililerden gelinen sürece dair bilgi aldı.

Burada tarlalarında çalışan çiftçilerle selamlaşan Vali Kaldırım, onlarla bir süre sohbet edip bol kazanç diledi.

Doğal güzellikleri ile bereketli topraklara sahip Karapürçek ilçesinin gelişmesi ve daha iyi bir noktaya gelmesi için önemli projeler geliştirildiğini aktaran Kaldırım, tüm ilçeyi kapsayan yatırım ve istihdam alanlarındaki her çalışmanın kendileri için çok önemli bir yere sahip olduğunu ve kendilerinin de doğru yatırımları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Mehmet Çetin, Karapürçek, Hisarcık, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Kaldırım, Karapürçek ilçesinde temaslarda bulundu - Son Dakika


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