Vali Karaloğlu, Bismil'de yapımı devam eden projeleri inceledi - Son Dakika

Vali Karaloğlu, Bismil'de yapımı devam eden projeleri inceledi

28.02.2021 15:07
Vali Karaloğlu, Bismil'de yapımı devam eden projeleri inceledi, System.String[]

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bismil ilçesinde yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeleri inceledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bismil ilçesinde yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeleri inceledi.

Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ile kurum müdürleri tarafından karşılandı. Vali Karaloğlu, Kaymakamlık toplantı salonunda Bismil Kaymakamı Türkmen ve ilgili kurum amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 250 kişi kapasiteye sahip Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir, okullar bölgesinde yapımı devam eden 250 kişilik kapasiteye sahip Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursumuz inşallah yıl sonuna kadar kızlarımızın hizmetine sunacağız. Bismilli hemşerilerimiz için mevcut hastane binasını tadilattan geçirilerek içerisinde kadın-aile, gençlik-spor hizmetlerinin yanı sıra kültür ve sosyal hizmetlerin yer aldığı entegre bir Diyarbakır büyükşehir belediyesi ek hizmet binasına dönüştüreceğiz. Dicle Nehri'nin kirlenmesinin önüne geçilmesi amacıyla DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Bismil Atıksu Arıtma Tesisi ve Atık Su Kolektörü çalışmaları kapsamında 5 kilometrelik şebeke ve kolektör hattı tamamlandı. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de çevreye duyarlı projeler yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, çalışmalarına hızla devam ediyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında yapılan tesiste günlük 12 bin 453 metreküp kapasiteyle hizmet verilecek. Ayrıca, proje kapsamında 26 bin metre atık su kolektör ve şebeke hattı döşenecek. Proje, 93 milyon liraya mal olacak. Günlük 12 bin 500 metrekare kapasiteyle hizmet vermesi planlanan tesisimiz şimdiden Bismil'e hayırlı olsun" dedi. - DİYARBAKIR

Vali Karaloğlu, Bismil'de yapımı devam eden projeleri inceledi
Vali Karaloğlu, Bismil'de yapımı devam eden projeleri inceledi
Vali Karaloğlu, Bismil'de yapımı devam eden projeleri inceledi
Vali Karaloğlu, Bismil'de yapımı devam eden projeleri inceledi

Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Hamza Türkmen, Diyarbakır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Karaloğlu, Bismil'de yapımı devam eden projeleri inceledi - Son Dakika Ekonomi


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