Vali Kocabıyık: " Eşme 'deki Suriyeli olayında bizimkiler suçlu"UŞAK - Uşak Valisi Funda Kocabıyık , geçtiğimiz günlerde Eşme'de Suriyeliler ile ilçe sakinleri arasında yaşanan gerginlikle ilgili olarak, "2 tane Türk, bir de çok yüksek promil alkollü bayağı sarhoşlar, güvenlik kamerası görüntüleri var, birden bire duruyorlar ve Suriyeli karı kocaya saldırıyorlar. Sen elin karısına arabayla durup önünde saldırırsan, sözlü tacizde bulunursan adam da karısını korur. Bizimkiler de suç yani." dediVali Kocabıyık, köz ziyaretlerine Kaşbelen köyüyle devam etti. Köy meydanında köy muhtarı ve köylüler tarafından karşılanan Vali Funda Kocabıyık yaklaşık bir saat kaldığı köyde şikayetleri ve önerileri dinledi. Bir vatandaşın köylerinden Suriyelilerin gitmesini istemesi, bir diğerinin de Eşme'deki olayları örnek gösterip "Orada iki vatandaşımızı öldürdüler" demesi üzerine durumun gözüktüğü gibi olmadığını vurgulayan Vali Kocabıyık, yaşanan olayın detaylarını köylülerle paylaştı.Vali Kocabıyık, herkesin Suriyeli saldırısı olarak bildiği olayın gerçek yüzünü şu şekilde anlattı: "Biz orada Emniyet Müdürüm, Jandarma Komutanım ile beraber resmen 3 gün yaşadık olayların başından hiç ayrılmadık, olaylar büyümesin diye her detayına hakimiz, güvenlik kameralarının görüntüleri var her şey var, ifadeler var. Mesela gözaltına aldığımız tiplere görüntüleri izletince 'Biz ne için çıkmışız sokaklara diyorlar', özür diliyorlar. Orada karı koca Suriyeli gece saat 22.30 civarında misafirlikten dönerken bizim 2 tane Türk bir de çok yüksek promil alkollü bayağı sarhoşlar, güvenlik kamerası görüntüleri var, birden bire duruyorlar Suriyeli karı kocanın önünde ve karı kocaya saldırıyorlar. Ondan sonra kavga büyüyünce 2-3 Suriyeli kendilerini koruyama geliyorlar o sırada kadının kocası yanındaki çakıyı çıkarıyor, çok ağır yaralama da yok hafif yaralama karısını ve kendisini korumak için bizim Türkleri bıçaklıyor. Sonra birden bire bizim Türkler bıçaklandı, diye sokaklara çıkılıyor. Sen elin karısına arabayla durup önünde saldırırsan, sözlü tacizde bulunursan adam da karısını korur. Bizimkiler de suç yani. Ama olay nasıl yansımış bizimkileri bıçakladılar öldürdüler. Bir ölüm olayı yok ve bizimkiler suçlu."Vatandaşın sorunlarını dinleyen ve ilgililere not aldıran Vali Funda Kocabıyık köye futbol sahası yapımı için söz verdi ve köyden ayrıldı.