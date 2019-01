Vali Memiş, Oltu 'yu ziyaret etti"Oltu Taşı ya da Oltu Kehribarı son derece önemli bir değer""Oltu Taşının kültürel ve turistik değerini daha da artırmaya yönelik projelerimiz olacak"ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Erzurum'un ilçelerine yönelik ziyaretler gerçekleştiren Vali Memiş, bu ziyaretler kapsamında ilk kez Oltu'yu ziyaret etti.Oltu Kaymakamı Şenol Turan ve daire amirlerinin hükümet binası önünde karşıladığı Vali Memiş, Kaymakamlık binasında incelemelerde bulunduktan sonra ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kaymakam Turan, makamında Vali Okay Memiş'e Oltu'nun ekonomisi, tarihi mekanları ve yatırımlarıyla alakalı geniş bir bilgi verdi.Kaymakam Turan, Hükümet Konağı Peyzaj projesi, Oltu Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçmesi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na yeni bina yapımı, Oltu Kalesi'nin restorasyonu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yeni bina yapımı konusunda Vali Memiş'ten talepte bulunarak sözlerini tamamladı.Daha sonra Vali Memiş basın açıklaması gerçekleştirdi.Erzurum'un en büyük ilçelerinden Oltu'ya yönelik ilk kez gelme fırsatı bulduğunu aktaran Vali Okay Memiş, "Göreve başlayalı iki ay oldu ve önceliğimizi güney ilçelerine verdik. Karayazı Tekman ve Hınıs ilçelerini ziyaret ettik. Oralardaki kamu hizmetlerini ve devlet hizmetlerini yerinde gördük" dedi.Daha önce Tortum ilçesine gittiğini belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bugün de Oltu'ya geldik. Buradaki incelemelerimizden sonra Narman ilçesine geçeceğiz. Oltu'ya baktığımızda Erzurum'un diğer 20 ilçesi gibi temel kamu hizmetleri açısından yeterlidir. Eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, kültür ve turizm hizmetleri, gençlik ve spor hizmetleri, aile ve sosyal politikalar hizmetleri açısından ve özellikle de asayiş ve güvenlik hizmetleri açısından fevkalade yeterli bir ilçedir. 72 köyümüzün birçoğunun yollarının asfalt olduğunu memnuniyetle müşahede ettik. Buna mukabil eksik olan köy yollarımızın asfaltlanmasına da inşallah 2019 senesinde Büyükşehir belediyemiz ve Valiliğimiz imkanlarında gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.Oltu'nun en önemli özelliklerinden birinin hem Erzurum'a hem de Türkiye 'ye mal olmuş Oltu Taşı olduğuna vurgu yapan Vali Okay Memiş, "Oltu Taşı ya da Oltu Kehribarı hakikaten son derece önemli bir değer. Bu Oltu Taşının kültürel ve turistik değerini daha da artırmaya yönelik projelerimiz olacak. 2019 yılı içerisinde bundan para kazanan değerli hemşerilerimize ve bundan değer yaratan tüm girişimcilere yardımcı olacağız. Benim de Erzurum'u ziyaret eden devlet büyükleri ve diğer konuklara keyifle hediye ettiğim ürünlerin başında Oltu Kehribarından imal edilmiş teşbihler, kolyeler ve diğer ürünler geliyor. Belki bunun model ve çeşitlerini artırabiliriz. Bu yönde çalışmalar yapsak belki çok daha iyi olabilir. Sadece Türkiye'ye değil dünyaya da açılmasını sağlayabiliriz" diye konuştu.Oltu'nun diğer bir özelliğinin ise düşman işgalinden kurtulduktan sonra bağımsız bir hükümet kurmasını gösteren Erzurum Valisi Okay Memiş, bu durumun Türk Milletinin ne kadar özgürlüğüne düşkün olduğunun somut bir göstergesi olduğunu kaydederek, "O kahramanları gösterdikleri cesaret ve özgüvenden dolayı kutluyor ve rahmetle anıyorum. Çünkü işgalden kurtulup böylesine büyük bir cesaret göstererek bir hükümet kurmak az bir şey değildir. Cumhuriyetin ilanından sonra da zaten kendi rızalarıyla Ankara Hükümetine katılımı da takdire şayan bir durumdur. Oltu'nun Türkiye siyaseti ve bürokrasisine de önemli hizmetleri olan şahsiyetleri var. Bunların başında bizimde meslek büyüğümüz olan Efkan Ala 'yı, Oltu'ya gelmişken anmadan geçemeyeceğim. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine şükranlarımızı ifade etmek isterim. Ayrıca Oltu'ya emeği geçen Kaymakam beye, belediye başkanımıza, ilçe yöneticilerine, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, şuan ki milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza ve ekibine, bütün il müdürü arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.İlçelere yönelik ziyaretlerini daha sık yapacağını belirten Vali Okay Memiş, kamu kaynakları ve kamu hizmetlerini doğru kullanılıp kullanılmadığının kontrolü olarak da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Yapılan harcamaları bizzat yerinde görmek ve kontrol etmenin önemine işaret eden Vali Memiş, "Çünkü bizler, 81 vilayetten, 82 milyondan toplanan vergileri harcıyoruz. Bu vergileri toplarken insanların siyasi düşüncesini, dinini, ırkını sormadan topluyoruz. Dolayısıyla harcarken de çok dikkat etmek durumundayız. Yani hem dinimizin hem yasaların bize emrettiği şey de odur. Bu harcamaları yaparken doğru yerlere, doğru harcamalar yapmak durumundayız. Kamu harcamalarını, ayağı yere basan doğru projelere, ayağı yere basan taleplere yapmak en önemli görevimizdir. Onun için bu ziyaretleri çok önemsiyoruz. Ayrıca basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Açıklamanın ardından Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Fenerbahçe Spor Kulübü logolu Oltu Taşı tespihi Erzurum Valisi Okay Memiş'e hediye etti.Daha sonra ilçede Oltu Rus Kilisesi ve Aslanpaşa Camii gibi tarihi mekanları ziyaret eden Vali Memiş, kilisenin 2 yıl içerisinde restore edileceğini müjdeledi. Ardından Oltu Taşı El Sanatları Çarşısı'nı ziyaret eden Vali Okay Memiş, Oltu Taşı'nın Oltu ilçesi için bir şans olduğunu dile getirerek Oltu Taşı zanaatkarlarına yeni bir mekan yapmak için Oltu Devlet Hastanesi karşısındaki belediyeye ait 8 dönümlük araziyi gezdi.Vali Memiş, yeni bina yapılarak Oltu Taşı'nı gün yüzüne çıkarmak için imalatçılar ve Oltu Taşı işletmecilerini tek bir çatı altında toplayarak hizmet vereceğinin müjdesini verdi.