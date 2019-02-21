Son Dakika Haberleri: Vali Memiş, Şehit Öznütepe'nin Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Vali Memiş, Şehit Öznütepe'nin Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

33 dakika önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Memiş, Şehit Öznütepe'nin Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu, System.String[]
Erzurum Valisi Okay Memiş, Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Okay Memiş, geçtiğimiz salı günü binlerce vatandaşın katılımıyla Karskapı Şehitliği'nde defnedilen Şehit Öznütepe'nin ailesini, Dadaşkent'te Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan taziye çadırında ziyaret etti. Aileye, baş sağlığı dileyen Vali Memiş, Öznütepe'nin artık 82 milyonun evladı olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin canları pahasına vatan nöbeti tuttuğunu ifade eden Vali Memiş, şöyle devam etti:

"Bizler gece evlerimizde rahat uyuyabilelim diye kahraman, Polis, Jandarma teşkilatlarımız ve Türk silahlı Kuvvetlerimiz sınır nöbetinde, karakolda, arazide sürekli bizlerin can, mal ve namus emniyetini sağlamak için canları pahasına görevlerini yapıyorlar. Umut kardeşimiz bu kutsal görevini ifa ederken genç yaşta şehit oldu. Acımız büyüktür. Genç bir kardeşimizi kaybettik. Şehidimize tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

Ziyaret, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından sona erdi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:50 Kaynak: İHA

Afrin, Okay Memiş, Güncel
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