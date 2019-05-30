Son Dakika Haberleri: Vali Memiş'ten Mehmetçik'e sürpriz telefon jesti
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Vali Memiş'ten Mehmetçik'e sürpriz telefon jesti

2 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, ziyaret ettiği Göksu Jandarma Karakol Komutanlığında nöbet tutan bir askeri telefonla ailesiyle görüştürdü.

Vali Memiş'ten Mehmetçik'e sürpriz telefon jesti, System.String[]
Erzurum Valisi Okay Memiş, ziyaret ettiği Göksu Jandarma Karakol Komutanlığında nöbet tutan bir askeri telefonla ailesiyle görüştürdü.
Karayazı Kaymakamlığına bağlı Göksu Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Memiş, askerlerle bir süre sohbet etti.
Karakol girişinde nöbet kulübesini de ziyaret eden Memiş, burada nöbet tutan piyade er Adem Karaöz ile bir süre görüştü.
Memiş, daha sonra Karaöz'ün İzmir'de yaşayan ailesini telefonla arayarak, annesi Fatma Karaöz ve babası Şerif Karaöz ile görüşmesini sağladı.
Askerin görüşmesi sonrası aile ile kendisi konuşan Memiş, çocuklarının çok iyi yerde görev yaptığını ifade ederek, "Gözünüz arkada kalmasın, hep birlikte vatan nöbetine devam ediyoruz. Hep birlikte bu ülkenin, vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele ediyoruz. İnşallah bir hafta sonra terhis oluyor. Sizleri de Erzurum'a bekleriz. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:34 Kaynak: AA
Jandarma, Göksu, Güncel
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