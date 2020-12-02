Vali Memiş, "Tüm engelleri birlikte aşalım" - Son Dakika

Vali Memiş, "Tüm engelleri birlikte aşalım"

02.12.2020 14:18
Vali Memiş,

Erzurum Valisi Okay Memiş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"3 Aralık 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Engelliler Günü" kabul edilmiştir. Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, hayat standartlarını yükseltmek ve engelli bireylerimizin haklarına dikkat çekmek için 3 Aralık Dünya Engelliler günü önem taşımaktadır. Engelli vatandaşlarımızın sadece bu anlamlı özel günlerinde değil, her zaman sorunlarına çözüm üretilmesi, kendilerine hak ettikleri değerin verilmesi, toplum olarak desteklenmesi ve her daim yanlarında olmak toplumsal sorumluğumuz ve görevimizdir. Bugün, gerek sosyal yaşamda gerekse iş hayatında kendilerine çok zor yer bulan ve yaşamın birçok alanında çeşitli "engeller" ile karşılaşan engelli vatandaşlarımızın farkına varmak ve onlarla birlikte yaşadığımız unutulmamalıdır. Bu nedenle, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyi olma hali olarak, tanımlanan sağlığın korunması ve geliştirilmesi için çaba sarf edilmelidir. Mutlu ve müreffeh bir toplum oluşturmanın en önemli şartı; bütün bireylerin eşit şartlarda, ortak bir amaç doğrultusunda empati kurarak, birbirini anlayıp, destek vererek, zorlukları birlikte göğüsleyerek, ileriye bakabilmelerini sağlamaktır. Engellilik yalnızca engellilerin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil aynı zamanda sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren bir insani konudur. Spordan sanata hayatın her alanında başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm engelli vatandaşlarımıza destek vermek toplumsal sorumluluğumuzdur. Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan, kendi ayakları üzerinde durabilmelerini, üretken insan durumuna getirilerek, yaşam düzeylerini gelişen dünya şartlarına göre biçimlendirmek, ihtiyaçlarını tespit edip, onlara mevcut şartlar içinde en iyi ortamları hazırlamak ve onlara iş imkanı sağlamak en büyük hedefimiz olmalıdır. Ayrıca, "Eğitim her engeli aşar" gerçeğinden hareketle engelli bireylerin eğitimi için gerekli ortamları hazırlamak da devletimizin en temel görevleri arasındadır. Nitekim bu kardeşlerimizin desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini gururla görüyor, birçok üstün başarılarına şahit oluyor ve onların yaşama sevinçleriyle hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Engelli kardeşlerimizin yaşama sıkı sıkıya bağlanmaları, her türlü güçlüklere direnebilmeleri için, ihtiyaçları olan moral ve motivasyonu kazanmalarında ve onlara yönelik uygulamaya konulan projeler hayati önem arz etmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda; başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, nüfusumuzun bir kısmını oluşturan engelli vatandaşlarımızın, rehabilitasyon yapılması, barınma ve bakımlarının sağlanması, eğitim verilmesi, istihdam edilmesi, ailelerinin desteklenmesi, engellilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin sağlanması ilkesinden hareketle, engellilerimizin üreten bireyler olarak, kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri için yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bahse konu kardeşlerimizin bu özel durumları dikkate alınarak, topluma kazandırılmaları için çeşitli etkinlikler yapılarak projeler uygulanmaktadır. Bu vatandaşlarımızın sorunlarını hep birlikte çözdükçe, mutluluk ve tebessümlerine daha çok tanık olacağız. Bu vesileyle, tüm engelli kardeşlerimizin, "3 Aralık Engelliler Günü" nü en kalbi duygularla kutluyor, aileleriyle birlikte, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yaşam temenni ediyor, sevgi ve esenlikler diliyorum." - ERZURUM

Vali Memiş, Tüm engelleri birlikte aşalım

Dünya Engelliler Günü, Okay Memiş, Erzurum, Engelli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Memiş, 'Tüm engelleri birlikte aşalım' - Son Dakika


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