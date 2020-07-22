Vali Memiş ve Başkan Sekmen, Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mesaj yayımladı.

Vali Memiş, mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu'da milli mücadeleyi organize etmek ve kurtuluş hareketini başlatmak üzere, Samsun'dan sonra Amasya, Tokat, Sivas ve Erzincan illerine uğrayarak 03 Temmuz 1919'a geldiğini anımsattı.

Atatürk'ün Erzurum çalışmaları sırasında mücadelenin seyrini değiştirecek gelişmeler yaşandığını vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Erzurum Kongresi, Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında 23 Temmuz 1919'da şehrimizde gerçekleştirilmiştir. 101. yılını gururla kutladığımız bu tarihi kongrede ülkemizin geleceğini tayin edecek çok önemli kararlar alınmıştır. Erzurum Kongresi ile bağımsızlık meşalesi yakılmış ve İstiklal Savaşı bu şehirden başlatılmıştır. Kurtuluş mücadelesi, Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışıyla başlamış, 23 Temmuz'da Erzurum'da olgunlaşmıştır. Tarihin dönemeçlerinde önemli konuma sahip olan ilimiz, bugün de küreselleşen dünyada hak ettiği yerde olabilmesi için mücadelesine devam etmektedir."

Memiş, Türk milletinin tarihi şeref sayfalarından biri olan bu kongreye, Erzurum halkının, büyük bir heyecan ve vatan aşkıyla destek verdiğini ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını bildirdi.

"Erzurum Kongresi, yeni bir dönemin başlangıcıdır"

Başkan Sekmen de Erzurum Kongresi'nin milletin varlığı ve birliği ile azim ve kararlığını ifade ettiğini belirterek, mesajında şunları dile getirdi:

"Erzurum Kongresi, yeni bir dönemin başlangıcı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağa atılan tohumudur. İşte o tohumun filizlenerek kök saldığı ve şüheda kanlarıyla yoğrularak vatanlaştığı bu topraklar, bizim hürriyet abidemiz, şan ve şeref mülkiyetimiz ve dahi istikbal vesikamızdır. Bu vesika ki, 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da bir araya gelen vatan sevdalılarınca imzalanmış, vatan uğruna canını vermeyi bile göze alan necip milletimiz tarafından da mühür altına alınmıştır. Dolayısıyla necip milletimizin nasıl bir milli ruh ve imana sahip olduğunu kavramak isteyenler, 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'nin kararlarına bakabilirler.