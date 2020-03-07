Vali Okay Memiş ile Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu DAKAF'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Okay Memiş ile Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu DAKAF'ı ziyaret etti - Son Dakika

Vali Okay Memiş ile Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu DAKAF'ı ziyaret etti

15 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesinin istihdam ve kariyer olanaklarını canlandırmak hedefi ile yapılan ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen fuarı, Erzurum Valisi Okay Memiş ile AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ziyaret etti.

Vali Okay Memiş ile Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu DAKAF'ı ziyaret etti, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesinin istihdam ve kariyer olanaklarını canlandırmak hedefi ile yapılan ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen fuarı, Erzurum Valisi Okay Memiş ile AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ziyaret etti.


Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen kariyer fuarlarının Doğu Anadolu Bölgesi etabı Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde yoğun ilgiyle karşılandı. Başta öğrenciler olmak üzere her kesimden vatandaşın ilgisini çeken fuara şehrin mülki, idari ve yargı erkanı da katılım sağladı. Bu kapsamda fuarın 2. gününde Erzurum Valisi Okay Memiş ile AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu stantları gezerek firma yetkilileri ile fikir alışverişinde bulundu.


Vali Memiş, Kariyer Planlamasının Önemine Değindi


Öğrencilerle sık sık bir araya gelen ve bu kapsamda onlara yol gösteren Erzurum Valisi Okay Memiş, Doğu Anadolu Kariyer Fuarının da bu açıdan oldukça önemli olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile stantları gezen Vali Memiş, sektör ile öğrencilerin bir araya gelmesinin üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra öğrencilerin kariyer planlamaları açısından ufuk açıcı olduğunu belirtti.


Öğrenci kulüplerini de ziyaret eden Vali Okay Memiş, özellikle yerli ve milli teknoloji hamlesine yönelik başlatılan ve bu doğrultuda devam eden öğrenci projelerinin kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Savunma Sanayisinde dışa bağımlılığın giderek azaldığına dikkat çeken Vali Memiş: "Bilim yuvası olan üniversitelerimizde okuyan genç kardeşlerimizin ürettikleri teknolojiler ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyor. Hem heyecanlarını diri tutmak, hem de fikirlerini hayata geçirmek adına onlara gerekli tüm desteği vermeliyiz. Bu düşüncelerle, böylesine kapsamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapan ve öğrenciler ile mezunların Doğu Anadolu Kariyer Fuarı aracılığıyla ilgili sektör temsilcilerine ulaşmalarına vesile olan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Milletvekili Taşkesenlioğlu Öğrencilerle Özçekim Yaptı


Katılımın oldukça yoğun olduğu fuarın bir diğer konuğu ise AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu oldu. Stantları tek tek gezen ve firma yetkililerinden yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi alan Taşkesenlioğlu, Erzurum'a entegre edilebilecek çalışmalar üzerinde görüşmelerde bulundu.


Bu ve benzeri etkinliklerin şehirde canlılık oluşturduğuna vurgu yapan Erzurum Milletvekili Taşkesenlioğlu: "Ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen ve farklı farklı sektörlerde hizmet veren önemli kuruluşların yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarının da fuarda yer alması, öğrencilerin iş hayatına farklı pencerelerden bakmasına yardımcı oluyor. DAKAF'20 ile öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz, sektörün öncü isimleriyle tanışıyor, önemli iş bağlantıları oluşturma şansını yakalıyorlar. İş ve staj bulma süreçlerine ve istihdamlarına yönelik de önemli adımların atıldığı fuarın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.


Fuara katılan ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Taşkesenlioğlu, öğrencilerin isteklerini kırmayarak bol bol özçekim yaptı. - ERZURUM

Zehra Taşkesenlioğlu, Milletvekili, Okay Memiş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:36 Kaynak: İHA
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