Vali Önder Bozkurt Yazıcı Barajı’nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Önder Bozkurt Yazıcı Barajı’nda incelemelerde bulundu

Vali Önder Bozkurt Yazıcı Barajı’nda incelemelerde bulundu
20.05.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, son günlerde etkili olan yağışların ardından su seviyesi yükselen Yazıcı Barajı’nda incelemelerde bulundu. Barajdaki mevcut durum hakkında yetkililerden bilgi alan Bozkurt, olası risklere karşı tüm kurumların sahada koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ağrı’da son günlerde etkisini artıran yağışların ardından su debisinde yükseliş yaşanan Yazıcı Barajı’nda incelemelerde bulunuldu. Ağrı Valisi Önder Bozkurt, baraj sahasını ziyaret ederek mevcut durum hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. İnceleme sırasında barajdaki su seviyesi, güvenlik durumu ve yürütülen teknik çalışmalar değerlendirildi.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, yağışlarla birlikte barajdaki su miktarında artış yaşandığı ve gerekli kontrollerin düzenli şekilde sürdürüldüğü ifade edildi. Vali Bozkurt, vatandaşların güvenliği açısından ilgili kurumların sahada koordineli biçimde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Vali Önder Bozkurt Yazıcı Barajı’nda incelemelerde bulundu

YAĞIŞLARIN ARDINDAN BARAJDA YOĞUN TAKİP

Vali Önder Bozkurt’un gerçekleştirdiği incelemelerde özellikle son dönemde etkili olan yağışların baraj üzerindeki etkileri ele alındı. Yetkililer, su seviyesinin anlık olarak takip edildiğini ve olası risklere karşı gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Baraj çevresinde yürütülen çalışmalar kapsamında teknik ekiplerin düzenli kontroller gerçekleştirdiği, su tahliye sistemlerinin kontrol altında tutulduğu ve sahadaki gözlem faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi. İncelemeler sırasında ilgili kurum temsilcileri tarafından Vali Bozkurt’a detaylı sunum yapıldı.

Vali Bozkurt, özellikle vatandaşların can ve mal güvenliği açısından sürecin hassasiyetle takip edildiğini ifade ederek, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Vali Önder Bozkurt Yazıcı Barajı’nda incelemelerde bulundu

EKİPLER SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Yağışlara bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgili ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Baraj çevresinde görev yapan teknik personel ve saha ekipleri tarafından risk analizleri yapılırken, olası taşkın ve su baskınlarına karşı da gerekli hazırlıkların sürdürüldüğü kaydedildi.

Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında meteorolojik verilerin yakından takip edildiği, ihtiyaç halinde hızlı müdahale için ekiplerin hazır bekletildiği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılacak uyarıları dikkate almasının önem taşıdığını ifade etti.

Ağrı Valiliği tarafından yürütülen takip ve kontrol çalışmalarının, hava şartlarının normale dönmesine kadar titizlikle devam edeceği bildirildi.

Haber: Servet Arslan

Yerel Haberler, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Vali Önder Bozkurt Yazıcı Barajı’nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı
Mide bulandıran olay Küçük kızı, tacizden “Anne“ feryadı kurtardı Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
Çelik: AB fırsatı dar yaklaşımlarla kaybetti Çelik: AB fırsatı dar yaklaşımlarla kaybetti

16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:44
Acun Ilıcalı’dan tarihi karara itiraz: Premier Lig’e çıkmamız lazım
Acun Ilıcalı'dan tarihi karara itiraz: Premier Lig’e çıkmamız lazım
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:21
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi
Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
15:01
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:54:31. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Önder Bozkurt Yazıcı Barajı’nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.