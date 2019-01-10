Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Vali Şentürk Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 10 Ocak günü Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Vali Şentürk Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 10 Ocak günü Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Bilecik Polis Evi'nde düzenlenen kahvaltıda Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 10 Ocak günü Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev alan ajans muhabirleri, yerel gazete sahipleri ve temsilcileri ile bir araya geldi. Basın mensuplarına ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 sayılı yasanın, 10 Ocak 1961 tarihinde kabul edilmesiyle, ülkemizde her yıl 10 Ocak günü Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmakta olduğunu belirten Vali Şentürk, "İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir görevi yerine getirmektedir. Demokrasinin ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda tarafsız, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın önemli yeri vardır. Bu duygu ve düşüncelerle; gücünü, zenginliğini ve malzemesini bulunduğu ortamdan alan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Kahvaltı sonrası Vali Şentürk, basın mensupları hediyeler takdim etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:12 Kaynak: İHA

Yaşam
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