Son Dakika Haberleri: Vali Sezer ve Emniyet Müdürü Çorumlu'dan doğum günü sürprizi
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Vali Sezer ve Emniyet Müdürü Çorumlu'dan doğum günü sürprizi

33 dakika önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Kırıkkale'de "Miço" olarak tanınan fiziksel engelli Yusuf Kayalak'a doğum günü sürprizi yaptı.

Vali Sezer ve Emniyet Müdürü Çorumlu'dan doğum günü sürprizi, System.String[]
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Kırıkkale'de "Miço" olarak tanınan fiziksel engelli Yusuf Kayalak'a doğum günü sürprizi yaptı.
Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan ve 31. yaş gününü kutlayan Kayalak'ın evine sürpriz bir şekilde misafir olan Sezer ve Çorumlu, Kayalak'ın doğum gününü kutladı.
Ziyarette kendisi için hazırlanan pastayı kesen Kayalak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.
Vali Sezer de Kayalak'ın doğum gününü kutlayarak, hayırlı ve sağlıklı bir yaşam dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:52 Kaynak: AA
Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel
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