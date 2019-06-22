Vali Sezer ve Emniyet Müdürü Çorumlu'dan doğum günü sürprizi
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Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Kırıkkale'de "Miço" olarak tanınan fiziksel engelli Yusuf Kayalak'a doğum günü sürprizi yaptı.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:52 Kaynak: AA
Valisi Yunus Sezer
ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Kırıkkale'de "Miço" olarak tanınan fiziksel engelli Yusuf Kayalak'a doğum günü sürprizi yaptı.
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taraftarı olan ve 31. yaş gününü kutlayan Kayalak'ın evine sürpriz bir şekilde misafir olan Sezer ve Çorumlu, Kayalak'ın doğum gününü kutladı.
Ziyarette kendisi için hazırlanan pastayı kesen Kayalak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.
Vali Sezer de Kayalak'ın doğum gününü kutlayarak, hayırlı ve sağlıklı bir yaşam dileğinde bulundu.
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