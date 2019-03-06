Son Dakika Haberleri: Vali Şimşek, Halk Günü'nde Vatandaşları Dinledi

Vali Şimşek, Halk Günü'nde Vatandaşları Dinledi

1 saat önce

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, sorun, görüş, ihtiyaç ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenleneni "Halk Günü" toplantılarını sürdürüyor.

Vali Şimşek, Halk Günü'nde Vatandaşları Dinledi, System.String[]
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, sorun, görüş, ihtiyaç ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenleneni "Halk Günü" toplantılarını sürdürüyor.

Toplantıya katılan vatandaşları dinleyen Şimşek, kurum müdürlerine talimat vererek, vatandaşların ilettiği sorun, şikayet ve taleplerine çözüm bulunmasını istedi.

Halk günü toplantısının ardından açıklama Şimşek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, hafta içi her gün Valiliğimiz bünyesinde bulunan 'Açık Kapı' birimine gelip talep, şikayet ve istekleri doğrultusunda başvurularını yapabiliyor. Bunun dışında bizler de ilgili kurum müdürlerimizin katılımı ile çarşamba günleri vatandaşlarımızı birebir dinliyoruz. Ayrıca kent merkezi ile ilçe ve köylerimizde vatandaşlarımızı ziyaret ederek, evlerinde yaşadığı ortamları görüp, sıkıntılarını, dertlerini dinleme fırsatı buluyoruz. Yine bunun yanında köy ve mahallelerimizde muhtarlarımızın katılımlarıyla 'Vatandaş Buluşması' adı altında toplantı düzenliyoruz. Vatandaşların huzurunu, güvenliğini sağlamak, refah seviyesini, yaşam standartlarını iyileştirilmek bizlerin asli görevidir. Bu düsturdan hareketle vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek için her ortamda onlarla bir araya geliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:50 Kaynak: AA

Yılmaz Şimşek, Niğde, Güncel
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