Vali Su, KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli'yi ziyaret etti - Son Dakika

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 15 Kasım 1983'te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37. kuruluş yıldönümü münasebetiyle KKTC Mersin Başkonsolosluğuna ziyarette bulundu.

Ziyareti sırasında Vali Su'ya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek eşlik etti. Vali Su, KKTC Mersin Başkonsolosluğu önünde KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve başkonsolosluk yetkilileri tarafından karşılandı.

Ziyarette bir konuşma yapan Vali Su, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye'nin, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. - MERSİN