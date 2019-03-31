Vali Su Oyunu Kullandı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ile CHP adayı Vahap Seçer oylarını kullandı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ile CHP adayı Vahap Seçer oylarını kullandı.



Eşi Zeliha Su ile merkez Akdeniz ilçesindeki Gazipaşa Ortaokuluna gelen Vali Su, 1129 numaralı sandıkta tercihini yaptı.



Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm vatandaşlarımız, demokrasi şenliği bilinciyle oylarını kullanıyorlar. Biz de tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Ülkemiz ve milletimiz için sonuçların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.



Hava koşullarındaki olası olumsuzluklara karşı ekiplerin tedbir aldığını aktaran Su, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun kendilerine iletilmediğini kaydetti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da oyunu merkez Yenişehir ilçesindeki 50. Yıl Göçerler İlkokulundaki 1536 numaralı sandıkta kullandı.



Kocamaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin demokrasiye hayırlı olmasını dileyerek, "Çok uzun bir uğraşlardan sonra bugüne, sandığın başına geldik. İnşallah bu sandıktan da memleketimiz, cumhuriyetimiz için hayırlı bir netice çıksın istiyoruz, bunu bekliyoruz. Tabii zor bir süreçti. Yaşananları hepiniz biliyorsunuz ama milletimiz Mersin'de bu yaşananlardan sonra memlekete, demokrasiye sahip çıkacaktır." dedi.



Kocamaz, umutla beklediklerini ve başlatılan hizmetlerin devam etmesini dilediklerini söyledi.



Tuna ve Seçer sandık başında



Cumhur İttifakı'nca desteklenen MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ise oyunu merkez Toroslar ilçesindeki Yalınayak Ortaokulu'ndaki 2313 numaralı sandıkta kullandı.



Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Tuna, seçimlerin demokrasinin düğünleri olduğunu, ufak tefek sıkıntıların dışında güzel bir seçim süreci yaşandığını söyledi.



Seçim ahlakına, etik kurallar içerisinde uyduklarını anlatan Tuna, "Kendi projelerimizi, kendimizi ifade ettik. Tabii ki bu bir tercih meselesi yerel yönetim seçimi. Genel seçim değil ama biraz buna doğru yöneldi. Biz bu kente hizmet etmek istiyoruz. Bilgi birikimimizle, ürettiğimiz projelerle kente değer kattık. Büyükşehirde de seçilirsek bu kente değer katacağız." diye konuştu.



CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer de merkez Yenişehir ilçesindeki 100. Yıl Akkent İlkokulundaki 1016 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, güzel ve demokratik bir yarış olduğunu belirtti.



Adil bir seçim olması gerektiğini ifade eden Seçer, "Hukuk devleti anlayışına yaraşır bir sonuç alalım. Burada kimsenin hakkı kimseye geçmesin. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Sonuç ne olursa olsun, memleketin hayrına bir sonuç elde edelim. Hepsi birbirinden değerli adaylar yarıştı ama elbetteki biz bu yarıştan galip çıkmak için çok çalıştık. Uzun süredir çalışıyoruz. Samimi olarak bu görevi istiyoruz." diye konuştu.



Seçer, sonuç ne olursa olsun kazananın Mersin olacağını vurguladı.

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