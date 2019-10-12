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Son Dakika Güncel Vali Su, Tarsus OSB arazisini inceledi

Vali Su, Tarsus OSB arazisini inceledi

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arazisinde incelemelerde bulundu.

Vali Su, Tarsus OSB arazisini inceledi, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arazisinde incelemelerde bulundu.


Vali Su, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet toplantılarına katılmasının ardından Tarsus OSB'nin kurulacağı alanı ziyaret etti. Su, burada yaptığı açıklamada, 530 hektar alan üzerine kurulması planlanan Tarsus Gıda İhtisas OSB'nin 8 Ekim 2019 tarihinde imar planının kesinleştiğini, yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda sektör grubu ve unvan değişikliği için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunulduğunu söyledi. Değişiklik talebinin onaylandığını, OSB'nin sektör grubunun karma, unvanının da 'Tarsus Organize Sanayi Bölgesi' olarak değiştirildiğini belirten Su, sanayicilere yeni üretim alanlarının oluşturulması ve istihdamın arttırılması amacıyla yaşama geçirilmesi planlanan projenin önemli olduğunu ifade etti.


Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ruhi Koçak, Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Ali Ulusoy, Müteşebbis Heyet üyeleri ve Bölge Müdürü Caner Özcan'ın da katılımıyla gerçekleşen Vali Su'nun Tarsus OSB arazisindeki inceleme ziyareti, imar planı hakkında yetkililerden bilgi almasıyla son buldu. - MERSİN

Tarsus, Mersin, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:14 Kaynak: İHA
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