Vali Usta Bingöl'e Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Vali Usta Bingöl'e Veda Etti

Vali Usta Bingöl\'e Veda Etti
19.01.2026 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Valiliği'ne atanan Ahmet Hamdi Usta, Bingöl'deki görevinden duygusal bir şekilde veda etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yalova Valiliği'ne atanan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Ben çok güzel bir şehirde valilik yaptım. Maneviyatı olan, ruhaniyeti olan bir şehirde valilik yaptım" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yalova Valiliği'ne atanan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl'e veda etti. Valilik binası önünde toplanan vatandaşlar, protokol üyeleri ve kurum amirleri, Vali Usta'yı alkışlarla uğurladı. Veda sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, Bingöllüler Usta'ya sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlarla tek tek vedalaşan Usta, yaptığı konuşmada Bingöl'de görev yapmaktan büyük onur duyduğunu ifade etti. Vali Usta, "Buraya geleli iki buçuk yıl oldu. Ben çok güzel bir şehirde valilik yaptım. Maneviyatı olan, ruhaniyeti olan bir şehirde valilik yaptım. Geldiğim zaman anlatılanlardan çok farklı bir şehir gördüm. Sizler gibi yaşadım. Bu şöyle değildi; Bingöl halkı beni sevsin ya da bana iyi vali desin diye değil. Kaymakamlıkta da böyleydim. Bingöl'ün beklentileriyle benim idare tarzım kesişti ve çok güzel bir iki buçuk yıl geçirdim" ifadelerini kullandı.

Bingöllüler Vali Usta'yı uzun süre alkışlayarak uğurlarken, veda anları zaman zaman duygusal görüntülere sahne oldu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yalova Valiliği, Yerel Haberler, Hamdi Usta, Valilik, Bingöl, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Usta Bingöl'e Veda Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnegöl’de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı
İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı
Galibiyet böyle geldi Maça damga vuran görüntü Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü
ABD’de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı ABD'de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı
Tedesco, ’’Takımda kalması gerekiyor’’ diyerek ayrılığı net dille veto etti Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:45
Ufuk Özkan’a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 20:25:38. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Usta Bingöl'e Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.