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Vali Yerlikaya, Büyükçekmece Belediyesi'ni ziyaret etti

13 dakika önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükçekmece Belediyesini ziyarete ederek, Başkan Dr. Hasan Akgün'den ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yerlikaya, Büyükçekmece Belediyesi'ni ziyaret etti, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükçekmece Belediyesini ziyarete ederek, Başkan Dr. Hasan Akgün'den ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Büyükçekmece Belediyesi'nce Kumburgaz mahallesinde yaptırılan Kuvayı Milliye İlkokulu'nun açılış törenine katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tören sonrasında Büyükçekmece Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Akgün ve belediye başkan yardımcıları tarafından karşılanan Vali Yerlikaya, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'den ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Belediye binasını gezdi


Vali Yerlikaya daha sonra Başkan Akgün ile birlikte belediye binasını gezdi. Ziyaret sonunda Başkan Akgün, Vali Yerlikaya'ya Büyükçekmece'nin simgesi olan tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nün maketini armağan etti. Vali Yerlikaya'nın ziyaretinde Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel de kendisine eşlik etti. - İSTANBUL

İstanbul Valisi, Büyükçekmece, Hasan Akgün, Kumburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:32 Kaynak: İHA
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